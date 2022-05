Compleanno David Beckham, quanti anni ha l’ex calciatore?

Il 2 maggio è stato il compleanno di David Beckham: quanti anni ha l’ex calciatore? Il campione inglese ha ricevuto un’ondata di messaggi d’auguri sui social dalla sua famiglia e dai suoi numerosissimi fan.

Buon compleanno David Beckham: quanti anni ha adesso l’ex campione inglese?

Il 2 maggio 2022 David Beckham ha compiuto 47 anni. Uno dei calciatori più importanti della storia del calcio inglese, non sembra sentire affatto il peso dell’età.

Grazie ai suoi assidui allenamenti e una vita sempre attiva, Beckham è riuscito a mantenersi in forma, conservando il suo fisico atletico da calciatore. L’ex campione inglese, oggi dirigente e imprenditore, è stato investito da una valanga di messaggi d’auguri sui social, sia dal suo esercito di fedelissimi fan che dai suoi familiari. Sua moglie, la stilista ed ex Spice Girl Victoria Beckham, lo ha celebrato con una serie di post sul suo profilo Instagram: “Ti amo così tanto David, sei il più incredibile marito che si possa desiderare, una benedizione per me. Sei il mio tutto.

Buon compleanno“. E ancora, in un secondo post: “Tanti auguri al miglior papà! Baci da tutti noi, ti amiamo così tanto!”. In quest’ultimo messaggio Victoria ha taggato anche i tre figli grandi della coppia, ovvero Romeo, Cruz e Brooklyn Peltz Beckam, neo marito di Nicola Peltz.

Romeo, secondo figlio della coppia, ha voluto dedicare al padre un messaggio personale: “Buon compleanno papà, ti voglio tanto bene. Grazie di tutto, ti auguro una splendida giornata”. Romeo ha 19 anni e gioca a calcio come il padre, nel ruolo di ala e terzino. Oggi milita nella squadra riserve dell’Inter Miami. Anche il diciassettenne Cruz ha lasciato un messaggio d’auguri al papà sul suo profilo Instagram: “Buon compleanno, ti voglio bene, passa una fantastica giornata!”.