Elezione diretta del premier, Renzi presenta la proposta di legge in Senato: assist alla Meloni

Elezione diretta del premier, Renzi presenta la proposta di legge in Senato e se fosse per lui vorrebbe farla votare immediatamente, rinunciando anche alle vacanze. Così il leader di Italia Viva manda un messaggio chiaro alla premier Meloni.

Matteo Renzi presenta in Senato una proposta di legge – di quattro articoli – di revisione costituzionale per l’elezione diretta del presidente del consiglio. “Il presidente del consiglio – spiega Renzi – è eletto contestualmente alle elezioni delle Camere e nomina e revoca i ministri”. “Questa pdl – prosegue – a parole ha il consenso di maggioranza e parte delle opposizioni, ma sono 9 mesi che fanno melina. Oggi la consegniamo. Vogliamo stare ad agosto a discuterla? Noi siamo pronti. E’ parte integrante del programma del terzo polo. Su questo ci siamo impegnati con i nostri concittadini”.

L’assist alla Meloni

Il leader di Italia Viva manda così un messaggio alla premier Giorgia Meloni. “Io firmo qui di fronte a voi il disegno di legge di revisione costituzionale che il governo Meloni non ha avuto la forza di fare. Sono nove mesi che chiacchierano, il governo ha un grande consenso nei sondaggi, ma non sta facendo niente delle cose che aveva promesso in campagna elettorale“.

“Se la maggioranza ha voglia di lavorare la settimana prossima si cancellano le ferie, si viene qui e si vota questa proposta e in due giorni si dimostra agli italiani che vogliamo lavorare”, ha aggiunto Renzi sulla sua proposta di legge in Senato.