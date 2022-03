Sophie Codegoni, ex fidanzati: ecco chi sono

Sophie Codegoni, prima di entrare al Gf Vip 6, ha avuto più di un fidanzato. Ecco chi sono tutti i suoi ex

Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 6, in questa edizione del programma ha trovato l’amore. Nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, infatti, ha iniziato una storia d’amore con Alessandro Basciano. Prima di lui, però, Sophie Codegoni ha avuto più di un fidanzato.

Sophie Codegoni: ex fidanzati

Fabrizio Corona

Uno degli ex fidanzati più illustri avuti dall’ex tronista è certamente Fabrizio Corona. Voi di una love story tra lei e il re dei paparazzi sono arrivate all’orecchio dei giornalisti proprio durante la partecipazione di Sophie al Gf Vip.

Lo stesso Fabrizio Corona, infatti, ha rivelato al settimanale Chi che starebbe ancora aspettando fuori dalla casa la gieffina, con la quale non considera ancora chiusa la storia storia d’amore. Sophie Codegoni, invece, alla domanda di Alfonso Signorini, ha più volte rimarcato chiusa la storia d’amore con Corona. “Ci abbiamo provato, ma non è andata”, ha rimarcato, sottilineando che però l’affetto che lei prova per Corona rimarrà comunque intatto.

Stando a quando raccontato dallo stesso Corona, i due avrebbero avuto un flirt poco prima che l’ex tronista iniziasse la sua esperienza al Grande Fratello.

Gianmaria Antinolfi

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha anche avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, attualmente fidanzato con Federica Calemme. I due gieffini, nei primi mesi di permanenza nella casa, si sono infatti scambiati abbracci bollenti sotto le coperte, baci e tenerezze. Questo aveva portato a pensare che tra i due potesse davvero nascere una relazione, ma alla fine le troppe incomprensioni hanno preso il sopravvento.

L’imprenditore napoletano Gianmaria, noto alla cronaca rosa per via del flirt avuto con Belen Rodriguez, è stato anche il fidanzato per un periodo di Soleil Sorge.

Matteo Ranieri

Un altro ex fidanzato di Sophie Codegoni è Matteo Ranieri. La storia tra i due invece ha origine in un altro programma televisivo, quello di Uomini e Donne, dove Sophie per qualche mese ha rivestito l’incarico di tronista. I due però, una volta fuori dal programma, non sono riusciti a continuare la loro storia e di lì a poco si sono lasciati.

Matteo Ranieri, genovese di nascita, lavora nell’azienda di famiglia che produce serramenti e come Alessandro Basciano aveva moltissimi tatuaggi su tutto il corpo. Matteo si è sempre definito una persona molto sensibile ed empatica, ma questo non è stato sufficiente per conquistare appieno la bella Sophie.