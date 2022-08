Totti e Noemi Bocchi, il loro primo incontro: quando si sono conosciuti?

Il primo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: quando si sono conosciuti? Secondo alcune indiscrezioni, la loro storia è cominciata ben prima della rottura con Ilary Blasi. Il Capitano e la sua nuova fiamma, infatti, si conoscerebbero da molto più tempo: cosa è successo esattamente?

Totti e Noemi Bocchi, tutto sul primo incontro: quando si sono conosciuti?

La clamorosa fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scosso l’estate italiana. Dopo mesi di scontri, gelida convivenza e voci di corridoio, i due hanno finalmente deciso di venire allo scoperto con un annuncio ANSA lo scorso luglio, annunciando la fine della loro storia.

Dopo la separazione ufficiale della coppia, un altro nome ha cominciato a fare il giro del web, conquistandosi la curiosità del pubblico. Si tratta di Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Totti. I due sono stati avvistati insieme sempre più spesso e alcuni giornali hanno cominciato persino ad ipotizzare l’inizio di una convivenza o un possibile figlio in arrivo. Ma facciamo un passo indietro: quando si sono conosciuti davvero Totti e Noemi? A quando risale il loro primo incontro? Secondo alcune voci di corridoio, i due sono in confidenza da molto, molto tempo.

Da quanto tempo si conoscono? Dal padel a quella foto in aeroporto…

La 34enne romana, divorziata con due figli piccoli, ha conquistato il cuore dell’ex bomber giallorosso in un contesto molto particolare. I due si sarebbero conosciuti in palestra, incontrandosi per la prima volta su un campo di padel. Ma a quanto risale questo incontro? Secondo alcune indiscrezioni riportate da Chi, i due avrebbero cominciato a farsi gli occhi dolci molto tempo fa.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha riportato alla luce una vecchia foto che risale allo scorso gennaio. Nello scatto, Totti è in aeroporto insieme ad una misteriosa donna bionda, che non è stata mai identificata. Moltissimi sono ormai convinti che si trattasse proprio di Noemi Bocchi.