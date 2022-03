Totti-Blasi, i retroscena: da “Noemi minacciata” al “desiderio di un altro figlio”

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate d’Italia che, secondo molti giornali di gossip, stanno vivendo un periodo di difficoltà. Ecco i retroscena tra Totti e Blasi.

Totti-Blasi, crisi rientrata?

Ilary Blasi e Francesco Totti, che assieme hanno avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel), sono sposati da 17 anni. Voci di crisi tra i due hanno iniziato a circolare quando Dagospia ha dato un’indiscrezione shock: il 5 febbraio 2022 i due hanno pesantemente litigato durante una gita familiare a Castel Gandolfo.

Da lì in avanti, secondo Dagospia, qualcosa tra loro si sarebbe incrinato e tra i due nulla è più stato come prima. Addirittura lo scorso settembre, quando Totti ha fatto la festa per i 45 anni, la moglie Ilary non era presente. per alcuni quotidiani come Novella 2000 la crisi tra i due sarebbe rientrata (i due per la rivista avrebbero intenzione di risposarsi) mentre secondo Oggi la crisi tra i due sarebbe di nuovo dietro l’angolo.

Francesco Totti, tramite una storia su una Instagram, avrebbe bollato queste notizie di crisi come “fake news”.

Totti-Blasi, retroscena

Francesco Totti è stato visto con Noemi Bocchi allo stadio (con la quale è stato ipotizzato un flirt) a Roma e Noemi ha raccontato di aver ricevuto minacce sui social e non solo.

Ilary, per rispondere, ha invece usato il web mostrandosi a cena con la sua famiglia e riprendendo alla fine il marito, Un altro segnale di burrasca, al tempo stesso, è stato lo stop definitivo alle riprese della serie televisiva che la coppia doveva realizzare in stile The Ferragnez.

Stando a quanto riportato da alcune riviste, inoltre, Totti avrebbe voluto un altro figlio da Ilary, ma lei avrebbe rifiutato per ragioni di carriera.