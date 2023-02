Michela Andreozzi, chi è l’attrice e regista: vita privata, marito, figli, Instagram

Chi è Michela Andreozzi, attrice e regista italiana. Nel mondo dello spettacolo dall’inizio degli anni Novanta, nel corso della sua carriera ha lavorato anche a diversi programmi e serie per la tv. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Michela Andreozzi, vita privata e carriera dell’attrice e regista

Nata a Roma il 4 luglio 1967, Michela Andreozzi ha 55 anni ed è una nota attrice e regista italiana. Comincia la sua formazione artistica giovanissima, studiando recitazione in diverse scuole per poi laurearsi in Filmologia al Dams dell’Università degli Studi di Roma Tre e un diploma di sceneggiatura alla Scuola Holden di Torino. Fa il suo esordio nello spettacolo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, prima nella redazione di Domenica In e poi in quella di Non è la Rai. Si lancia poi nella comicità, creando il duo comico Gretel & Gretel con Francesca Zanni. Le due attrici partecipano a diverse trasmissioni tv, tra cui Quelli che il calcio e Zelig prima di prendere strade diverse nel 2002.

Nel corso della sua carriera televisiva, Michela prende parte da protagonista a diverse trasmissioni come Bigodini, Telerentola, Assolo e Due sul divano. Inizia inoltre a farsi strada come attrice sul piccolo schermo, recitando in sitcom e serie come Via Zanardi 33, Diritto di difesa, La squadra, Don Matteo e Un posto al sole. In seguito trova spazio anche al cinema con Basilicata coast to coast, Finalmente la felicità, Fuga di Cervelli, Tutta colpa di Freud e Natale col boss.

Tra i suoi ultimi ruoli negli ultimi anni si ricordano la serie comedy targata Fox Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana del 2019 e il docu-film Illuminate: Lina Wertmüller del 2022. Di recente Andreozzi ha cominciato a ottenere successo anche come regista con film come Nove lune e mezza, Brave ragazze, Genitori vs Influencer e Una gran voglia di vivere. Ha girato inoltre diversi episodi della serie Netflix Guida astrologica per cuori infranti.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Michela Andreozzi è sposata da diverso tempo con un suo collega, l’attore Massimiliano Vado. La coppia è convolata a nozze con rito civile il 21 maggio del 2015. I due si sono conosciuti sul set di di Stai lontana da me, film nel quale i loro personaggi si baciano proprio all’altare. Andreozzi non ha figli e non desidera averne, come ha più volte dichiarato in diverse interviste: “Non voglio figli. Sono felice così. È un modo per dire che sono prima una persona e poi una donna. Una donna che fa questo tipo di scelta non deve essere giudicata e non deve sentirsi gli sguardi degli altri”. Il suo profilo Instagram, che ad oggi conta quasi 90mila follower, è dedicato soprattutto ai suoi progetti lavorativi e alla sua vita professionale.