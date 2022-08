Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? Nuovo “pupino” in arrivo? L’indiscrezione su quella che è la donna più chiacchierata dell’estate arriva dal Corriere della Sera e già i paparazzi sono alla ricerca di notizie più certe.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti?

Dopo la separazione di Francesco Totti con Ilary Blasi, Noemi Bocchi è senza dubbio una delle donne più chiacchierate d’Italia, tanto che i paparazzi stanno osservando ogni mossa e tutti i suoi spostamenti.

Secondo il Corriere della Sera, a Roma circolerebbe un rumor clamoroso, secondo il quale Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa di un “pupino”

La storia con Noemi Bocchi

Dopo la rottura con Ilary Blasi, secondo una voce riportata da The Pipol Gossip, i due avrebbero già cominciato a convivere insieme. “Vive ufficialmente con la nuova compagna” aveva annunciato in un post su Instagram il sito di gossip. Quanto c’è di vero? In verità, non si tratterebbe di una vera convivenza, ma di una situazione temporanea.

Totti, attualmente, pare infatti ancora in cerca di una nuova sistemazione dopo aver lasciato la villa dell’Eur che condivideva con Ilary e la vita con Noemi è comunque una costante. Sicuramente già da tempo molti sospettano che quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi possa essere più di un semplice flirt.