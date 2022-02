Totti e Ilary Blasi si sono separati? Gli indizi

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati? Dopo lo scoop di Dagospia che ha svelato la crisi tra la showgirl e l’ex numero 10 della Roma, arrivano altri indizi che proverebbero la fine della loro relazione. I due si stanno preparando alla separazione: cosa è successo?

Francesco Totti e Ilary Blasi: si sono separati? Ecco gli indizi

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicina alla fine. Una delle coppie più famose e seguite del mondo dello spettacolo sembra in procinto di spaccarsi.

La loro è una relazione durata quasi vent’anni, di cui 16 di matrimonio, che ha fatto sognare sia i tifosi che gli appassionati di cronaca rosa. L’ex Capitano della Roma e l’amata showgirl sembrano ormai essere arrivati al capolinea: ci sono molti indizi che indicano che i due si stiano preparando alla separazione. Tante le assenze che hanno fatto insospettire il pubblico. Ilary Blasi è stata intravista in più occasioni senza al marito, prima in un ristorante e poi al Muccassassina.

Poi in occasione del 45esimo compleanno di Francesco Totti, c’è stato il completo silenzio social della moglie, assente anche dalla festa.

Il flirt di Ilary e la rabbia di Totti: sono al capolinea?

Dopo le indiscrezioni clamorose di Dagospia, molte persone vicine alla coppia hanno confermato che la crisi si è aperta molto tempo fa. Il litigio del 5 Febbraio, durante una gita a Castelgandolfo, pare esser stato solo l’ultimo di una serie di conflitti tra i due.

Secondo Il Corriere della Sera due vivono da separati in casa nella loro megavilla all’Eur, a Roma, almeno dalla scorsa estate. Per rendere il tutto ufficiale, mancano solo le carte legali. La causa scatenante della crisi è stata un flirt di Ilary Blasi con un suo collega del mondo televisivo. Francesco Totti lo ha scoperto e non ci ha visto più. Secondo alcuni informatori, l’ex numero 10 giallorosso avrebbe già voltato pagina: si è innamorato di un’altra.

