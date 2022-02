Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi: “Fake news”

Francesco Totti smentisce la crisi con la moglie Ilary Blasi che tanto aveva riempito le pagine di gossip. L’ex campione giallorosso infatti, tramite storie pubblicate su Instagram, ha smentito le voci di crisi.

Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi

Con storie pubblicate sulla sua pagina Instagram, Francesco Totti si è mostrano categorico da un lato e infastidito dall’altro. “Nelle ultime ore ho letto molte cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – ha affermato l’ex capitano giallorosso – e non è la prima volta di sentire queste fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire. Tutte le voci che sono state scritte, in particolare, sono state bollate come “fake news”. Questa sera, 22 febbraio, Totti ha deciso di cenare insieme alla famiglia in un noto ristorante del Quirinale per cancellare le voci di crisi una volta per tutte.

“Fake news”: Totti smentisce la crisi

Tutte le voci di rottura tra lui e Ilary Blasi sono state quindi cancellate dalle nuove storie di Totti.

È stato quindi smentito anche il presunto flirt che era stato ipotizzato tra lui e la trentatreenne Noemi Bocchi, vista sugli spalti dello Stadio Olimpico in occasione di Roma-Genoa a poche file da Francesco Totti.

Il matrimonio

Totti e Ilary Blasi sono sposati dal 2005, anno in cui Ilary era incinta del primo figlio. Dalla loro storia d’amore sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. I due sono sempre stati una coppia molto amata.