Francesco Totti, nuova fiamma dopo Ilary Blasi?

Francesco Totti, nuova fiamma d’amore per l’ex calciatore? Tra Ilary Blasi e Francesco Totti è la fine di una lunghissima storia d’amore? I gossip dicono questo, ma c’è un’altra voce che circola tra le riviste di cronaca rosa. Dal canto suo Ilary, a questa nuova ondata di gossip, ha risposto a suo modo sui social.

Totti e Ilary, un lungo amore

Francesco Totti e Ilary Blasi sono uniti in matrimonio da ben 17 anni e già qualche anno prima erano uniti in fidanzamento.

I due, che assieme hanno avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) avrebbero avuto un pesante litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Da lì in avanti, purtroppo, qualcosa si sarebbe incrinato e tra i due nulla è più stato come prima. Anche alla festa per i 45 anni dell’ex capitano della Roma, la moglie Ilary non era presente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Francesco Totti ha una nuova fiamma?

Secondo quando si dice, inoltre, tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe esserci una terza persona e che anche Ilary Blasi sia presa da un altro. L’ex capitano della Roma Francesco Totti, infatti, si dice che si sarebbe già innamorato completamente di questa una nuova donna misteriosa e che le avrebbe fatto dimenticare, anche se conosciuta da poco, la lunga love story con la bella Ilary Blasi.

Sarà davvero così? Il Corriere della Sera, inoltre, aggiunge che “la crisi si sia aperta già da tempo. Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv”. Sarà davvero così? E la frattura tra i due sarà davvero insanabile?