Chi è Guenda Goria: età, fidanzato, malattia, carriera

Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana nota per essere figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria.

Chi è Guenda Goria: esordi e carriera

Guenda Goria è nata il 4 dicembre del 1988 a Roma sotto il segno del Sagittario e fin da adolescente ha inseguito la sua passione per la recitazione. A tal proposito si è diplomata al The Actor’s Academy di Milano e ha anche studiato danza per 10 anni. Il suo amore per la musica, che non ha mai nascosto, l’ha portata a diplomarsi in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano per poi laurearsi in Filosofia ed Estetica. Di lei sappiamo che parla quattro lingue (inglese, francese, spagnolo, portoghese) e che l’amore per il pianoforte le è nato anche su spinta della madre, con la quale ha un ottimo rapporto.

Guenda negli ultimi anni è stata protagonista, anche in tv, di alcuni lavori di successo. Nel 2015, ad esempio, ha interpretato Violetta Sforza ne Il Paradiso delle Signore ma ha preso parte anche a molti programmi televisivi. Qualche esempio? I Raccomandati e L’isola dei Famosi, ma ancora più recente (nel 2020) è la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Vita privata e fidanzato

Guenda è attualmente fidanzata con Mirko Gancitano, grande amico del gieffino Alex Belli, di professione attore e videomaker. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Sharm El Sheik e da quel momento non si sono più lasciati un attimo. Prima di Mirko, Guenda ha avuto una lunga storia d’amore con l’imprenditore Stefano Rotondo, incontrato in Kenya quando lei aveva 16 anni e lui 36. È stata poi anche con Christian Leone e per un periodo c’è stato un flirt anche con Telemaco dell’Aquila (che per questo flirt con Guenda ha avuto una crisi con la moglie Olga).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

La lotta contro l’endometriosi

Guenda Goria, protagonista dell’edizione del 2020 del Grande Fratello Vip, soffre di endometriosi. Lo ha rivelato di recente lei stessa sui social, dove ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in ospedale pronta a sottoporsi all’intervento. “È arrivato il giorno del mio ricovero – aveva detto ai followers – Lo aspetto da un po’ di mesi ma quando mi hanno chiamata, poco prima del mio debutto teatrale, per dirmi che era arrivato il momento, ho iniziato ad avere un po’ d’ ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento, ma credo che parlarvi della malattia possa essere d’ aiuto a tante donne. Io soffro di endometriosi. È una patologia che colpisce tantissime donne (1 su 10 circa), e che troppo spesso non viene diagnosticata. Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute per chi ne soffre. Non c’è cura, bisogna imparare a conviverci. Domani sarà un po’ come il primo giorno di scuola per me, pensatemi”.

Curiosità

Guenda ha un profilo Instagram seguito da 222 mila follower dove condivide con i fan momenti della sua vita quotidiana.