Marco Fassinotti, chi è il rivale azzurro di Tamberi nel salto in alto

Marco Fassinotti sarà in finale di salto in alto ai mondiali di Budapest come anche l'atleta azzurro e campione olimpico in carica Tamberi

Marco Fassinotti è un atleta italiano di salto in alto, rivale di Gimbo Tamberi nella specialità dell’atletica leggera. Sarà in finale di salto in alto ai mondiali di Budapest come anche l’atleta azzurro e campione olimpico in carica Tamberi.

Chi è Marco Fassinotti

Marco Fassinotti, atleta di salto in alto, è nato a Torino il 29 aprile 1989 ed è ex detentore del record nazionale indoor della specialità. La sua carriera è disseminata dalla rivalità interna con Tamberi, ma ha comunque raggiunto risultati di pregio. In particolare, è stato finalista ai campionati italiani allievi nel 2006 (nono posto) e ha vinto il primo titolo italiano giovanile già nel 2007 ai nazionali juniores (dopo essere stato quarto ai campionati italiani juniores indoor). Tra i suoi anni d’oro citiamo il 2009, quando ha fatto tripletta di titoli italiani vinti: oro juniores sia indoor che outdoor e vittoria anche ai campionati nazionali universitari; invece agli assoluti termina quinto (indoor) ed ottavo (outdoor).

La carriera

Fassinotti nel 2012, ai campionati italiani assoluti, diventa vicecampione al coperto e finisce quarto all’aperto. Il 28 luglio del 2013 a Milano vince il suo primo titolo italiano assoluto mentre nel 2014, durante i campionati italiani assoluti indoor ad Ancona, ottiene la prestazione di 2,34 m siglando il record nazionale (misura poi superata da Gimbo Tamberi alle olimpiadi di Tokyo).

L’infortunio alla caviglia

La sua carriera, ad ogni modo, è stata caratterizzata anche da infortuni. Fassinotti, ad esempio, nel 2015 in occasione dei mondiali in Cina non riuscì a disputare neanche la fase di qualificazione per la finale a causa del riacutizzarsi di un problema alla caviglia destra.

Un infortunio dal quale, però, è riuscito a riprendersi arrivando in finale ai mondiali di Budapest 2023.