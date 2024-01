Klopp, addio al Liverpool: cos’è successo?

Klopp lascerà il Liverpool a fine stagione: l’allenatore tedesco ha annunciato il suo addio al club inglese dopo diversi anni di successi. A sorpresa è arrivato l’annuncio ufficiale.

Klopp, addio al Liverpool

Jurgen Klopp dice addio al Liverpool: un annuncio a sorpresa che arriva direttamente dall’Inghilterra dal diretto interessato e dallo stesso club inglese. “Klopp ha annunciato la sua decisione di dimettersi dalla carica di allenatore del Liverpool al termine della stagione dopo aver informato la proprietà della sua volontà”.

Cos’è successo?

A 56 anni, il tedesco lascia il club con cui è legato dal dal 2015 e, dunque, lascerà dopo nove stagioni in Inghilterra. Coi Reds ha conquistato, tra le altre cose, la Champions League nel 2019 e la Premier League nel 2020. Le motivazioni dell’addio si trovano nelle parole rilasciate dall’allenatore tedesco che si è detto molto stanco dopo aver speso tanto per il club inglese. “Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Capisco che sarà uno shock per molte persone in questo momento, quando lo sentirete per la prima volta. Ovviamente posso spiegarvelo, o almeno provare a farlo. Amo assolutamente tutto di questo club. Amo la città, i tifosi, la squadra e lo staff. Tutto. Ho dovuto comunque prendere questa decisione: sono a corto di energie. Non ho problemi adesso, penso di saperlo da tempo, che prima o poi avrei dovuto annunciarlo. Sto assolutamente bene in questo momento, ma so anche che non posso continuare a lavorare ancora, ancora e ancora. Dopo tutti questi anni insieme, dopo tutto il tempo speso, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto il rispetto e l’amore cresciuti per voi, posso solo dirvi la verità. E questa è la verità”.

