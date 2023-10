Ascolti tv domenica 8 ottobre: bene Report e “Cuori 2”

La Rai si prende tutto. Domenica 8 ottobre settembre la Rai ottiene un bel bottino di ascolti vincendo la sfida contro Canale 5. Bene anche il Gran Premio di F1 del Qatar che ha raccolto davanti alla televisione su tv8 834.000 spettatori (5,5%).

Ascolti tv domenica 8 ottobre

Cuori 2 conquista la prima serata di ascolti. A questo segue Report su Rai 3 e al terzo posto con Canale 5 c’è Caduta Libera – I migliori. Successivamente, poi, troviamo come programma FBI Most Wanted di Italia 1 che si piazza davanti al Gran Premio di F1 del Qatar su Tv8 e Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Ecco tutti i dati Auditel di domenica 8 ottobre.

I dati ascolti tv domenica 8 ottobre: Report e “Cuori 2” conquistano la prima serata

Rai 1, Cuori 2 : 2.876.000 spettatori (18%);

: 2.876.000 spettatori (18%); Rai 3, Report : 2.061.000 spettatori (11,4%);

: 2.061.000 spettatori (11,4%); Canale 5, Caduta Libera – I migliori: 1.521.000 spettatori (11%)

1.521.000 spettatori (11%) Italia 1, FBI: Most wanted : 1.004.000 spettatori (6,5%);

: 1.004.000 spettatori (6,5%); Tv8, Gran Premio di F1 del Qatar : 834.000 spettatori (5,5%);

: 834.000 spettatori (5,5%); Rete 4, Dritto e Rovescio: 709.000 spettatori (5,5%);

709.000 spettatori (5,5%); Rai 2, Tg2 Post Speciale : 566.000 spettatori (5,7%).

: 566.000 spettatori (5,7%). La7, In Onda : 449.000 spettatori (2,7%);

: 449.000 spettatori (2,7%); Nove, Only Fun: 417.000 spettatori (2,6%).

Le polemiche su Report

Dopo la trasmissione di Report andata in onda domenica 8 ottobre, il presidente del senato Ignazio La Russa ha annunciato querela per diffamazione dopo le anticipazioni della puntata di Report in onda ieri sera su Rai Tre.