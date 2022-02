Chi è Blind: fidanzata, carriera, X Factor, San Marino

Blind è un giovane cantante che, nel 2020, ha partecipato al talent X Factor classificandosi terzo.

È uno dei finalisti del festival canoro “Una voce per San Marino” che, in caso di vittoria, dà l’accesso all’Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino.

Chi è Blind

Blind, all’anagrafe Franco Rujan, è un giovanissimo rapper umbro che ha ottenuto la finale all’edizione di X Factor 2020. Nato da genitori di origini rumene e classe 2000, ha avuto un’infanzia complessa per alcune frizioni familiari.

All’età di 15 anni, infatti, ha lasciato la scuola ed è entrato in contatto, come da lui raccontato, con sostanze come alcol e droghe. Complice anche il fatto di aver tagliato i legami con il padre ha avuto una situazione familiare difficile ma, grazie alla musica, inizia a trovare la sua strada. All’età di sedici anni inizia quindi a suonare e ad esibirsi con lo pseudonimo “Blind” che ha come significato quello di “non guardare gli ostacoli e guardare oltre”.

Dal 2017 ha iniziato a pubblicare brani online anche autoprodotti e a farsi notare nell’universo musicale collaborando anche con cantanti come Rkomi. Nel 2020 si è candidato ai provini di X Factor con il brano Cuore Nero (certificato poi disco d’oro) e, grazie anche al sostegno di Emma Marrone, è riuscito ad arrivare in finale classificandosi terzo. Altre sue canzoni che ha pubblicato sono Cicatrici e Affari tuoi. Nel febbraio 2022 è uno dei finalisti del festival canoro “Una voce per San Marino” con il sogno di andare all’Eurovision Song Contest 2022. In questa occasione se la vedrà con altri cantanti tra cui Achille Lauro, Francesco Monte, Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Fidanzata

Della vita privata del cantante si sa pochissimo. Sappiamo che Cuore Nero è un brano frutto di una relazione finita male e che il cantante ha voluto in parte raccontare con la canzone.

Attualmente Blind è fidanzato con Greta Tigani, una stilista di unghie che gli è sempre stata vicina nei momenti più difficili della sua carriera.