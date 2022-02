Chi è Francesco Monte, l’ex tronista che sogna di cantare all’Eurovision

Francesco Monte è un ex tronista di Uomini e Donne che, dopo anni di carriera da modello e showman, punta a diventare un cantante.

Chi è Francesco Monte

Francesco Monte, nato il 20 maggio 1990 a Torino, è un modello e influencer. Laureato in economia, ha svolto diversi lavori umili (come il barman) prima di sbarcare in televisione, dove ha esordito come tronista grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Questa partecipazione è stata un vero e proprio trampolino di lancio per Monte, che da lì in avanti ha partecipato all’Isola dei Famosi 2018, al Grande Fratello Vip (sempre nello stesso anno) e al Tale e Quale Show nel 2019 (dove è anche risultato vincitore). Proprio durante la sua esperienza a Tale e Quale Show ha scoperto di avere delle doti canore, motivo per cui ha iniziato a meditare di intraprendere la strada del canto. Nel febbraio 2022 è tra i 10 candidati a Una voce per San Marino, festival canoro che in caso di vittoria dà l’accesso all’Eurovision Song Contest 2022.

Francesco Monte, un nuovo futuro nel canto?

Dopo una prima parte di carriera trascorsa tra ospitate nel piccolo schermo e reality show, Francesco Monte vuole provare la via del canto. Dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show, infatti, ha ribadito di aver scoperto un suo “nuovo” talento. “Sto continuando il mio percorso di studi iniziato a Tale e quale – ha affermato infatti a Uomini e Donne Magazine –con la stessa coach che ho conosciuto lì.

Stiamo valutando varie ipotesi, é presto per dirle. Era una strada che prima non avrei preso in considerazione, ma i commenti positivi che ho ricevuto mi hanno incoraggiato tantissimo” aggiungendo che “bisogna anche aprirsi alla mentalità che sia giusto che una persona sappia fare più cose e sia completa. in America vediamo attori che fanno di tutto, dal canto al ballo, ai musical”. La partecipazione a Una voce per San Marino sarà il suo primo banco di prova.

Uomini e Donne, il flirt con Teresanna Pugliese

Al programma condotto da Maria de Filippi Uomini e Donne Francesco Monte, nel lontano 2011, si è distinto per il suo corteggiamento a Teresanna Pugliese. Inizialmente, infatti, era sceso dalle scale proprio per corteggiare Teresanna, ma lei decise di non sceglierlo. Successivamente, dunque, il trono degli uomini di Uomini e Donne fu affidato proprio a Francesco Monte che, dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, ha visto scendere dalle scale proprio Teresanna Pugliese.

La scelta di Monte, alla fine, era ricaduta proprio su Pugliese con la quale, al di fuori delle telecamere, ha avuto una storia d’amore durata soli otto mesi.

La relazione con Cecilia Rodriguez

La fine della storia con Teresanna Pugliese ha un nome e un cognome: Cecilia Rodriguez. I due si sono conosciuti in un locale di Milano e da quel momento la storia con Teresanna è stata troncata. La storia d’amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è durata quattro anni e Monte non aveva escluso addirittura di convolare a nozze.

La partecipazione della sorella di Belen al Grande Fratello Vip, però, ha cambiato le carte in tavola. Cecilia Rodriguez ha infatti conosciuto Ignazio Moser proprio nella casa del Gf Vip, con il quale è ancora fidanzata.

Le altre ex fidanzate di Francesco Monte

Per riprendersi da questa delusione d’amore Monte ha poi deciso di partecipare all’Isola dei Famosi 2018 dove ha conosciuto Paola di Benedetto. Tra i due c’è stato un flirt durato pochissimi mesi.

Al Grande Fratello Vip 2018, altro reality a cui ha partecipato, ha incontrato Giulia Salemi con la quale è stato assieme quasi un anno (fino al giugno 2019).

La storia d’amore con Isabella De Candia

Terminata anche questa storia d’amore, Francesco Monte nella stessa estate ha conosciuto Isabella De Candia. Tra loro due, in maniera un po’ inattesa, è nata una bellissima storia d’amore che continua ancora oggi.