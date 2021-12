Chi è Valerio Scanu: vita privata, padre, Amici, Sanremo, Tale e Quale Show

Chi è Valerio Scanu, il cantante lanciato nel mondo della musica e dello spettacolo dal talent di canale 5 Amici condotto da Maria De Filippi.

Chi è Valerio Scanu, vita privata e padre

Valerio Scanu è nato a La Maddalena, in provincia di Sassari, il 10 aprile 1990. Amante degli animali e dei cani in particolare, Scanu si prende cura di ben 10 chihuahua

Inizia nei piano bar e in alcuni eventi cittadini, accompagnato da un gruppo in cui è presente anche il padre. Intervistato dall’Adnkronos, il cantante ha commentato la perdita del padre a causa del Covid. “In molti non si rendono conto della gravità delle situazione del Covid ancora oggi, delle terapie intensive piene, di come questa malattia sia imprevedibile. Io ho perso mio padre che era una persona sana e non aveva nessuna patologia”, spiega il cantante.

Nei primi anni Duemila inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, partecipando ad alcuni programmi televisivi come Bravo, bravissimo di Mike Bongiorno. La svolta della sua carriera avviene quando prende parte al talent Amici di Maria De Filippi nel 2008.

Qualche anno fa Scanu dichiarò di essere felicemente fidanzato ma aggiunse anche che non avrebbe mai rivelato nulla di più in merito. Da tempo inoltre, si rincorrono voci su una presunta omosessualità di Valerio, ma anche su questo punto l’artista è stato chiarissimo: “Da me non avrete mai né un nome né un outing, come fosse l’unica cosa che interessa” disse al settimanale Diva e Donna.

Non solo la musica ma anche diversi reality nella carriera di Valerio Scanu: L’Isola dei Famosi, Il cantante mascherato e Tale e Quale show.

Valerio Scanu: da Amici a Sanremo

Valerio Scanu è stato lanciato nel mondo della musica dal talent di canale 5 Amici. Nell’edizione del 2008, arriva fino al secondo posto e lancia un singolo di buon successo: Sentimento.

Nel 2009 lancia il suo eponimo album, che raggiunge un ottimo riscontro in termini di vendite. Un altro avvenimento che darà grande forza alla sua carriera è la vittoria del Festival di Sanremo 2010. In quell’edizione l’artista riesce a trionfare grazie al brano Per tutte le volte che.

Valerio Scanu: Tale e Quale Show

Valerio Scanu nel corso della sua carriera artistica ha vissuto alti e bassi, dovendosi rilanciare continuamente anche attraverso i reality e programmi musicali. Partecipa quindi a Tale e quale show nel 2014 condotto da Carlo Conti, arrivando secondo nella classifica finale dietro a Serena Rossi.