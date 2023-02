Chi è la ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli

Chi è la fidanzata di Blanco? Giulia Lisioli è la ex compagna del giovane cantante bresciano, che insieme a Mahmood ha conquistato il pubblico di Sanremo 2022 con Brividi. Blanco sarà anche ospite al Festival di Sanremo 2023 assieme proprio a Mahmood. Scopriamo qualcosa in più sulla ex coppia, che però si è lasciata lo scorso anno.

Chi è Giulia Lisioli, la ex fidanzata di Blanco

Giulia Lisioli è stata per diversi mesi la dolce metà di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Incurante della curiosità dei suoi fan, il giovanissimo cantante cerca di mantenere un certo riserbo sulla propria vita sentimentale. I due si sono conosciuti prima che il cantante trovasse la fama grazie alla sua musica. Sono stati insieme più di un anno e mezzo, ma su Giulia si sa molto poco. Come Blanco, nativo di Calvagese della Riviera, è originaria di un paesino nel bresciano, nel suo caso Desenzano Del Garda. Si è diplomata all’ITIS nel 2017 e frequenta l’Istituto d’Istruzione CFP Zanardelli.

La rottura per il tradimento di Blanco

Sebbene al Festival di Sanremo 2022 Blanco e Giulia fossero apparsi innamoratissimi, a distanza di pochi giorni dalla vittoria con Brividi, il 19enne è stato beccato in un locale mentre baciava una misteriosa ragazza che oggi sappiamo essere la nuova fidanzata, ossia Martina Valdes. Al settimanale Di Più, Giulia ha raccontato che la rottura è stata determinata dal tradimento di lui. “Ho scoperto che Riccardo (il vero nome del cantante) aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. Da quel momento nella mia testa un vuoto totale, ricordo solamente di aver avuto un malore e di essere stata soccorsa da mia madre. Per il dolore sono finita in ospedale”, ha aggiunto la ragazza, che ha confessato anche di aver avuto attacchi di panico.

Blanco sulla ex fidanzata: “Tengo molto a lei”

Lo scorso Ottobre 2021, in un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, Blanco si era sbottonato un po’, parlando apertamente della sua vita sentimentale: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. Da parte sua, anche Giulia sembrava innamoratissima ma l’amore tra i due alla fine è arrivato al capolinea.

Le rare apparizioni in pubblico della ex coppia

La apparizioni in pubblico della coppia sono particolarmente rare. Il primo “avvistamento” di Giulia e Blanco risale ai Seat Music Awards 2021. I due si presentarono insieme, vestiti di bianco e mano nella mano, spezzando il cuore di alcune delle fan più sfegatate del cantante che ancora speravano fosse single.

Il tabloid online Whoopsee li beccò di nuovo insieme poche settimane dopo, insieme all’amico e collega Leo Gassman, vincitore della categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2020. Il trio fu paparazzato all’uscita di un concerto di Rkomi, al Teatro Carcano di Milano.