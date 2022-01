Chi è Sfera Ebbasta: lavori, carriera, figlio in arrivo, fidanzata

Sfera Ebbasta è un cantante molto apprezzato nel panorama trap italiano ed è stato anche ex giudice di X-Factor nel 2019. Conosciamolo meglio

Chi è Sfera Ebbasta: infanzia e primi lavori

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è un cantante nato il 7 dicembre 1992. Nato a Sesto San Giovanni in provincia di Milano, è del segno del Sagittario ed è cresciuto nel paese di Cinisello Balsamo (detto “Ciny” come anche una sua canzone). Prima di arrivare al successo, ha affrontato numerose difficoltà: il padre, descritto da Sfera come una specie di hippie, se ne va di casa due anni dopo la nascita del figlio tanto che il cantante crescerà solo con la madre Valentina e sua sorella Andrea. A scuola il ragazzo si rivela una personalità difficile e con poca voglia di studiare, tanto che in prima media riceve la prima bocciatura ed è costretto a ripetere l’anno («Non avevo voglia di fare un cazzo e i prof sapevano che non avrei fatto un cazzo nemmeno se mi avessero bocciato altre sei volte. Al tempo non me ne fregava niente di niente, solo di ascoltare i rap” ha confessato a Vanity Fair). Quando ha soltanto 13 anni, il padre però viene definitivamente a mancare e a 15 anni lascia la scuola per andare a lavorare. Il suo primo lavoro lo fece come fattorino (portava le pizze in consegna) e tra i 16 e i 17 anni passa a fare l’elettricista, il commesso di articoli sportivi e poi il barista. Il cantante è sempre stato un grande appassionato di calcio.

La scintilla per la musica: i primi successi e lo sbarco in tv

Sfera Ebbasta però, ad un punto della sua vita, capì che la sua strada era immergersi nella musica tentando una carriera da cantante. Il suo primo canale sferaebbastatv su Youtube, su cui caricò i primi pezzi come Troppo Tardi Per Noi, Murderflow 2011 e KO Freestyle ebbe un grande successo ed iniziò ad essere parecchio seguito. Nel 2015 esce Ciny, il pezzo che darà a lui la popolarità e che lo lancerà verso il successo. Nel 2016 Sfera pubblica altri singoli come BRNBQ, Cartine Cartier o Figli di Papà che lo consacreranno al grande pubblico giovanile. Nel 2019 farà parte dei giudici della 13° edizione del programma X Factor, insieme a Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Mara Maionchi e successivamente avrà diverse collaborazioni con cantanti famosi. Il suo ultimo album pubblicato è Famoso.

Le ultime canzoni più recenti di Sfera Ebbasta che hanno ottenuto un grande successo di pubblico sono Mi fai impazzire (cantata assieme a Blanco) e Tu mi hai capito realizzato con Madame.

La vicenda della discoteca di Corinaldo

La sua carriera musicale, che prese il via definitivamente con Ciny, ha avuto una battuta d’arresto nel dicembre 2018 quando, durante un live nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, dove persero la vita 6 persone in un incidente. Anche Sfera Ebbasta, lì per fare una serata, fu travolto dalle polemiche.

Vita privata: fidanzata e primo figlio

Sfera Ebbasta presto diventerà papà.

L’annuncio è arrivato mercoledì 12 gennaio e il cantante lo ha fatto sapere su Instagram. Per Angelina Lacour e Sfera Ebbasta si tratta del primo figlio, e la coppia è parsa davvero al settimo cielo. Nell’annuncio dato via Instagram i due hanno mostrato le immagini dell’ecografia e della compagna con il pancione.