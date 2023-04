Fuga di gas in India, 11 morti: tre sono bambini

In India una fuga di gas ha mietuto diverse vittime, per adesso se ne contano almeno undici, tre delle quali riconducibili a bambini.

Ci sono anche diversi feriti, a causadi intossicazione.

India, fuga di gas tra morti e feriti

Un’amara vicenda è accaduta in India, precisamente a Ludhiana, nella zona nord del paese, nello stato del Punjab. Nella zona delle botteghe una fuga di gas ha così causato diversi feriti e alcuni morti. Per adesso si registrano quattro intossicati. Il bilancio dei morti è, invece, più alto: attualmente se ne contano ben undici, tre dei quali sono bambini.

La zona industriale della città ha dunque lasciato andare questa fuga di gas, molto tossico, che non ha lasciato scampo a molti cittadini, essendo quella una parte molto popolata dai cittadini e piena anche di botteghe e attività, tra officine e negozi. Seppur non ci sia stato nulla da fare per i deceduti, le quattro persone intossicate sono state portate in ospedale e, in questo momento, sono ricoverate, anche se presentano gravi condizioni a causa dell’intossicazione. Si suppone infatti che non siano ancora fuori pericolo.

A confermare – e successivamente diffondere – la notizia sono stati i media locali, che hanno anche comunicato che le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a capire del tutto la dinamica e a scoprire da dove sia partita questa fuga.

Mentre la polizia cerca di mettere insieme i pezzi, si spera che almeno i quattro feriti possano salvarsi e vincere contro la morte, anche per non aggravare il già triste bilancio che il territorio indiano racconta quest’oggi. Un dato negativo che si aggiunge ai diversi fatti di cronaca delle ultime ore.

