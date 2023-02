Martina Valdes, chi è la nuova fidanzata di Blanco dopo Giulia Lisioli

Chi è Martina Valdes, nuova fidanzata del cantante Blanco? La giovane ballerina è la nuova fiamma del rapper vincitore di Sanremo 2022, dopo l’amore con Giulia Lisoli. Dopo giorni di indiscrezioni a seguito di Sanremo 2022, la coppia era uscita allo scoperto confermando la propria relazione con una storia su Instagram.

Chi è Martina Valdes, la ballerina nuova fidanzata di Blanco

Nata a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, l’8 novembre 2001, Martina Valdes è la splendida ragazza che ha conquistato il cuore di Blanco. La nuova fidanzata del rapper, vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con Brividi, ha un ottimo seguito sui social. Ha un profilo Instagram con oltre 14mila follower, ma è su Tiktok che la ballerina ha trovato maggior successo: il suo account conta 85mila follower e oltre un milione di Mi piace. È qui che Valdes condivide con i suoi fan clip sulla passione e carriera, il ballo. La 20enne lavora infatti come ballerina per Mamacita Club, compagnia che opera nel settore dell’organizzazione di eventi in discoteca in tutta Italia.

Vita privata: la storia con Blanco

Dopo diversi giorni di voci e indiscrezioni, Martina Valdes e Blanco hanno finalmente confermato la loro relazione. La ballerina era stata già immortalata da alcuni fan nel dietro le quinte di uno dei concerti del rapper, in alcuni video che hanno fatto il giro dei social. Blanco ha condiviso una storia con la ballerina sul suo profilo Instagram, dove Valdes sembra seduta al suo fianco in auto. Valdes è il nuovo amore del cantante dopo la fine della storia con Giulia Lisioli.

Martina Valdes è stata inoltre suo malgrado protagonista di una polemica sui social. Intravista nel dietro le quinte di uno dei concerti di Blanco, è stata ripresa da una fan del cantante, che l’ha aspramente criticata: “Blanco, mi chiedo come fai a stare con una così. Che tristezza, perennemente ferma e imbronciata, ma come si fa!?”. Qualche giorno dopo, Valdes ha risposto per le rime: “Non è che sto a tutto il concerto con la paralisi facciale. Ogni tanto posso stare seria senza essere fucilata? Non so a memoria tutte le sue canzoni, non mi sembra un motivo per essere una m…a, poi vabbè…”.