Robyn Moore, chi è l’ex moglie di Mel Gibson: vita privata, carriera, figli, divorzio record

Chi è Robyn Moore, ex moglie di Mel Gibson. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagna di vita del celebre attore hollywoodiano, dal loro matrimonio al divorzio da record nel 2006. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Robyn Moore, ex moglie di Mel Gibson: vita privata e carriera

Robyn Denise Moore è una donna australiana, nativa di Adelaide, meglio conosciuta al pubblico internazionale come l’ex moglie di Mel Gibson. Doppiatrice di successo con un passato da infermiera, è molto nota soprattutto per il programma radio How Green was my Cactus, trasmissione di satira politica molto apprezzata in Australia. In carriera ha inoltre doppiato diversi spot televisivi e serie animate, tra cui il cartone per bambini Blinky Bill. Moore ha conosciuto l’attore hollywoodiano negli anni Settanta, quando Gibson era ancora agli inizi della sua carriera, per poi convolare a nozze con lui il 7 giugno 1980. I due restano insieme per oltre trent’anni, mettendo al mondo ben sette figli: la primogenita Hannah, nel 1980, seguita dai gemelli Edward e Christian nel 1982, William nel 1985, Louis nel 1988, Milo nel 1990 e Thomas nel 1999.

Il divorzio da record con il divo di Hollywood: quanti soldi ha ottenuto?

La storia d’amore tra Robyn Moore e Mel Gibson si chiuse nel 2006, quando i due decidono di separarsi. La doppiatrice scelse di allontanarsi dal marito dopo il suo arresto il 28 luglio del 2006 per guida in stato di ebbrezza, condito da insulti antisemiti contro l’agente di polizia reo di averlo fermato. Il loro matrimonio arriva alla fine ufficiale solo nel 2011, con un feroce e costosissimo divorzio, tra i più dispendiosi ed eclatanti nella storia di Hollywood. La coppia non aveva accordi prematrimoniali, per cui, come riportato da People, Moore uscì dal divorzio con la metà dei guadagni di Gibson nel corso della sua carriera. Secondo le stime dell’epoca, si parlava di una cifra attorno ai 450 milioni di dollari.