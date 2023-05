Napoli, in prefettura per la festa scudetto: al centro il piano di sicurezza per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio

Napoli, in prefettura per la festa scudetto si decide per l'ordine pubblico e l'organizzazione per due giorni in settimana.

Napoli, in prefettura per la festa scudetto una riunione tra vertici della Questura, il sindaco di Napoli e il presidente De Laurentiis. Si decide l’organizzazione per l’ordine pubblico in vista della possibilità del vittoria scudetto del Napoli tra mercoledì e giovedì.

Iniziata questa mattina una riunione con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba dove hanno partecipato anche il sindaco Manfredi e il questore Giuliano con la presenza anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Riunione anche in Prefettura a Udine “con le forze dell’ordine, il Comune e la dirigenza dell’Udinese per la gestione dell’afflusso dei tifosi per la partita”, ha fatto sapere il Prefetto, Massimo Marchesiello, interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara con il Napoli di giovedì, per motivi di ordine pubblico. Tra le ipotesi che circolano c’è quella di far disputare la partita Udinese-Napoli alle 18 o alle 18.30.

Al centro il piano di sicurezza per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio

Al centro c’è la discussione del piano sicurezza sia in caso di sconfitta della Lazio contro il Sassuolo domani mercoledì 3 maggio sia in caso di vittoria del Napoli a Udine. C’è dunque da capire come e se accogliere i tifosi allo stadio Maradona con un maxi schermo, che è una delle ipotesi vagliate.

