Blanco e Mahmood oggi: Brividi, Sanremo 2022, litigi, Sanremo 2023

I due vincitori del festival di Sanremo 2022, Blanco e Mahmood torneranno sul palco del festival di Sanremo 2023 dopo la vittoria l’anno precedente con Brividi.

Da Sanremo 2022 a Sanremo 2023

Mahmood, affiancato da Blanco, ha vinto il festival di Sanremo 2022 con Brividi, brano che ha celebrato l’amore in ogni sua forma, senza spazio per pregiudizi, genere o barriere di sorta. I due artisti avevano raccontato nel brano la paura di sentirsi inadeguati in amore, di non riuscire a dare abbastanza. La passione mista alle insicurezze, le ansie, il tormento. Un sentimento universale, che riescono a trasmettere nonostante le loro differenze e i dieci anni di differenza d’età. Per Blanco, “Brividi rappresenta per me tutti quei momenti in cui le emozioni ci rivelano per quello che siamo davvero, ci mettono a nudo. Il brano racconta di uno stato d’animo che riesco ad esprimere solo cantando e urlando. E’ un incrocio di vite: la mia, che trova un punto in comune con quella di Mahmood e in un certo senso con quella di tutti, perché ad ogni età i sentimenti -soprattutto l’amore- ci rendono fragili e felici nello stesso momento”.

I due torneranno sul palco a Sanremo 2023 come ospiti.

Blanco e Mahmood hanno litigato? Tutta la verità

Secondo quanto era stato riportato da Today i due cantanti avevano litigato, o comunque tra i due era in corso una forte incomprensione. Il motivo di questa indiscrezione? I due, che si sono incontrati per l’ultima volta al concerto di Radio Zeta Future Hits Live per cantare Brividi, si sarebbero ignorati beatamente prima di salire sul palco. Quanto infatti erano nell’area hospitality, secondo alcune testimonianze, Mahmood e Blanco non sarebbero nè arrivati insieme nè avrebbero colloquiato da amici. Mahmood, è stato infatti raccontato, avrebbe usato un po’ il telefono, poi si sarebbe seduto in disparte e non avrebbe preferito con l’amico neanche una parola.

La risposta dei cantanti

In merito a questa notizia di litigio diffusa dai giornali, i due cantanti hanno risposto a questa indiscrezione smentendo una compromissione del loro rapporto. Mahmood in particolare ha pubblicato un filmato di una chat tra lui e Blanco dove hanno scherzato sulle varie news uscite negli ultimi giorni. “Abbiamo litigato? Non lo sapevo, ora ti blocco”, ha detto ironicamente Mahmood. Dunque nessuna incomprensione e il litigio è stato smentito.