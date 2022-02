Chi è il fidanzato di Mahmood, rapper a Sanremo con “Brividi”?

Chi è il fidanzato di Mahmood? Il rapper milanese non parla mai in dettaglio della propria vita sentimentale, scopriamo qualcosa in più.

Chi è il fidanzato di Mahmood? Il rapper milanese è molto geloso della propria vita sentimentale, ma sono tantissimi i suoi fan curiosi di saperne qualcosa in più.

Chi è il fidanzato di Mahmood, a Sanremo 2022 con “Brividi”

Mahmood ha portato letteralmente i Brividi sul palco dell’Ariston con il suo duetto con il giovane cantante pop-rap Blanco. Il brano portato dai due artisti a Sanremo 2022 celebra l’amore in ogni sua forma, senza genere, senza barriere e senza pregiudizi.

L’esibizione del duo è valsa loro il primo posto durante la prima serata del Festival, lanciandoli come candidati alla vittoria finale. I

l ritorno di Alessandro Mahmood alla kermesse, vincitore nel 2019 con Soldi ha inoltre fatto riaccendere le speculazioni sull’identità del suo fidanzato. Non ha mai fatto dichiarazioni esplicite sulla sua sessualità, anzi. Nel 2019 rispose così al Corriere della Sera: “La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro.

Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione“. In una successiva intervista, Mahmood spiegò di nuovo: “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay“. Anche per questo rapper milanese di origini egiziane è molto riservato e non è solito condividere informazioni sulla sua vita privata.

Ciò non ha comunque fermato molti giornali di gossip, pronti a indagare e a presentare le proprie teorie.

Da Lorenzo Tobia Marcucci a Gabriele Esposito: chi è il compagno misterioso?

Nel 2019 il settimanale Chi annunciò di aver scoperto l’identità del fidanzato segreto del rapper: si trattava di Lorenzo Tobia Marcucci, toscano dagli occhi azzurri che lavora nel mondo della moda, per il brand Guidi. La coppia fu paparazzata insieme a passeggio per Milano con alcuni amici, in zona Porta Venezia.

I fotografi del magazine immortalarono i due in macchina, mentre parevano scambiarsi un bacio. La storia parve concludersi tempo dopo, con un furioso litigio in strada.

Negli scorsi mesi si sono susseguite tante voci, da un presunto flirt con l’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito, a una storia con il suo compagno sul palco Blanco, in realtà felicemente fidanzato con una ragazza. Da parte sua Mahmood ha sempre negato tutto, geloso della sua privacy.

Lo scorso settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha però confessato di aver attraversato un periodo difficile dal punto di vista sentimentale: “Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. E’ un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Faccio fatica a capire veramente le emozioni che provo in questo periodo. Sono confuso”.

Secondo l’esperto di gossip Sandro Pirrotta, intervenuto a Ogni mattina, nei mesi scorsi Mahmood si sarebbe riavvicinato a Lorenzo Tobia: “Mahmood è tornato con il suo famoso ex fidanzato, quello storico: Lorenzo Tobia”. Un ritorno di fiamma quindi? Non è detto.

Secondo il settimanale Oggi, il rapper potrebbe aver voltato pagina: “Alessandro non vedrà l’ora di tornare nella sua Milano, dove un nuovo amore, trovato di recente, lo starà aspettando”.