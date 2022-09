Carlo e Camilla da giovani a oggi: storia d’amore, figli, matrimoni ed ex

La storia d’amore tra il nuovo re Carlo III e Camilla, nonostante il gossip su di loro non si sia mai fermato, ha resistito indenne fino al giorno in cui Carlo III è ufficialmente proclamato re. Il confronto che Camilla ha sempre dovuto subire con Lady Diana, madre di William e Harry, è da sempre un peso che lei si porta dietro, ma che è riuscita a portare con successo sulle spalle in tutti questi anni.

Ecco un breve excursus della storia d’amore di Carlo e Camilla, da giovani ad oggi.

Carlo e Camilla da giovani e oggi: storia d’amore, figli, matrimoni ed ex

Carlo e Camilla si sono conosciuti per la prima volta nel 1970, ad una partita di Polo, e fra i due scattò subito la scintilla. Si frequentarono fino a quando il futuro erede al trono, per adempiere ai doveri che il suo ruolo richiedeva, dovette arruolarsi nella Marina Reale e partire.

Carlo III, figlio della scomparsa e regina Elisabetta, ora è pronto a diventare re e la sua passione per Camilla, ora regina consorte, non è mai stata un segreto. La famiglia Reale era però contraria all’unione tra Carlo e Camilla, perché la donna era percepita come una persona “con esperienza” e di origini non abbastanza aristocratiche per il futuro re. Il quale per un periodo si arruolò nel servizio militare.

Il primo matrimonio di Camilla

Quando Carlo tornò dal servizio militare, però trovò Camilla fidanzata con Andrew Harry Parker Bowles, un ufficiale dell’esercito britannico di nobili origini. Bedell Smith teorizza, però, che il matrimonio fra Camilla e Parker Bowles sia in realtà stato spinto dalla Corona per far scordare a Carlo di sposare quella donna “inadeguata” a diventare un giorno regina. Si dice, in particolare, che il padre di Camilla abbia piazzato un falso avviso di fidanzamento fra Camilla e Andrew sul Times, costringendo di fatto l’uomo a chiedere la mano della figlia per non perdere la faccia.

Secondo Bedell Smith, senza quel falso annuncio di fidanzamento, Carlo avrebbe ancora potuto sposare Camilla, nonostante le obiezioni della sua famiglia. Camilla, arrivata a questo punto, sposò Andrew nel 1973.

Da Andrew, Camilla ha avuto due figli.

L’incontro tra Carlo e Lady Diana (e il matrimonio)

Carlo quindi, saputo dello sposalizio con Camilla, inizia a uscire con un altre donne “adatte” fino a quando non incontra la giovane Diana Spencer, appena sedicenne, nel 1977 e che decise di sposare nel 1981.

Carlo e Camilla però, nonostante il matrimonio con Diana, ricominciano a vedersi nel 1986 e Diana, in una indimenticata intervista alla BBC nel 1995, dichiara che il suo è sempre stato un “matrimonio a tre”, addossando di fatto a Camilla la colpa della crisi.

Due anni dopo la tragedia della principessa Diana, che muore a Parigi in un incidente d’auto.

Il matrimonio di Carlo e Camilla

Si arriva così al matrimonio civile di Carlo e Camilla, per nulla semplice da organizzare visto il precedente di Lady Diana. I due, in particolare, convoleranno a nozze otto anni dopo la morte di Diana, alla fine del 2005, e si sono infatti sposati con rito civile.

Grande assente la Regina, che però ha presenziato al banchetto nuziale degli sposi.

Carlo e Camilla si sono sposati con rito civile presso Windsor Guildhall ma, secondo gli Atti matrimoniali del 1753, l’unico tipo di matrimonio valido per un membro della famiglia Reale è quello religioso. Motivo per cui le polemiche non sono mai mancate. E dopo il matrimonio, la popolarità di Camilla tra i britannici è un po’ migliorata.

Camilla, nuova regina consorte di Carlo

Si arriva quindi a settembre 2022, mese in cui Carlo è stato proclamato re. Elisabetta II, in occasione dei festeggiamenti del giubileo d’argento, ha poi concesso a Camilla il titolo di Regina Consorte (su richiesta, ovviamente, di Carlo). Questo gesto ha messo fine a quasi vent’anni di polemiche sul ruolo che Camilla avrebbe ricoperto una volta che Carlo fosse salito al trono al posto di Elisabetta II.

