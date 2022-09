Harry e Meghan fuori dal testamento della royal family?

Harry e Meghan sarebbe stati esclusi dal testamento della royal family. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano da Londra, pare che l’ex nipote prediletto Harry e sua moglie Meghan Markle siano stati esclusi dall’eredità della regina proprio per volontà di Elisabetta II.

Le voci su questo si rincorrevano già da settimane a Londra, e ora stanno diventando sempre più insistenti.

Il testamento della regina non è stato ovviamente ancora aperto, ma questa voce è data per veritiera.

I media inglesi, in particolare, già pronosticano che i gioielli della Corona appartenenti al patrimonio personale della regina Elisabetta, comprese le collane di perle e i diademi, sono destinati a Kate Middleton e a sua figlia, la principessa Charlotte, che è sempre stata una delle pronipoti preferite della regina. Solo tra 90 anni, come impone il rigido protocollo di corte, si saprà come Elisabetta II ha deciso di spartire il suo patrimonio personale.

L’uscita dalla famiglia reale

La decisione della regina di tenere fuori Harry e Meghan dal testamento deriverebbe dal fatto che la coppia, nel gennaio del 2020, ha annunciato di volersi ritirare dalla famiglia reale. Secondo la biografa Angela Levin, inoltre, il re Carlo III potrebbe rivoluzionare la monarchia nell’ottica di un contenimento dei costi, tagliando ancora di più i legami con Harry e Meghan.