Lilibet, perché la Regina Elisabetta veniva chiamata così e come cambiano i titoli reali dopo la sua morte

Lilibet è il il nome con cui la Regina si faceva chiamare in privato. Ecco da dove nasce questo vezzeggiativo e perché poi è diventato così personale ed importante per la Regina stessa. In più, dopo la sua morte cambiano di conseguenza i titoli reali.

Lilibet, perché la Regina Elisabetta veniva chiamata così

Da piccola la stessa Elisabetta da bambina, siccome non ancora in grado di pronunciare il nome Elizabeth, pronunciava il suo nome «Lilibet» a chi le chiedeva come si chiamasse.

In seguito, anche i genitori, e in seguito la sorella Margaret, hanno cominciato a chiamarla così, tanto che è rimasta celebre la dichiarazione di re Giorgio VI: «Lilibet è il mio orgoglio, Margaret la mia gioia»

Crescendo, la principessa ha continuato a utilizzare il nome Lilibet anche nelle lettere private che mandava ai familiari e agli amici più stretti. Ma è stato Filippo, che ha conosciuto l’allora principessa che aveva appena 13 anni, a renderlo ancora più prezioso e caro alla Regina.

Elisabetta II però aveva diversi vezzeggiativi: per i figli è «Mummy» (lo ha fatto sapere a tutti in mondovisione il principe Carlo durante il Platinum Party at the Palace del Giubileo), per i nipoti è «Granny», e per i bisnipoti George, Charlotte e Louis è «Gan-Gan».

Come cambiano i titoli reali dopo la sua morte

Dopo la morte della Regina Elisabetta, cambiano i titoli reali. A partire dal primogenito che sarà Re Carlo III. William e Kate ora sono il Duca e la Duchessa di Cornovaglia e Cambridge ma il principe potrebbe ricevere presto anche il titolo di Principe del Galles da suo padre, re Carlo III.

E se così fosse, Kate Middleton diventerà la principessa del Galles, proprio come lo era stata Diana quando era sposata con Carlo.

I figli di William e Kate sono diventati il principe George di Cornovaglia e Cambridge, la principessa Charlotte di Cornovaglia e Cambridge e il principe Louis di Cornovaglia e Cambridge. Ma se il padre prenderà il titolo del Galles, lo faranno anche loro.

