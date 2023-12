Cristian Totti, chi è il figlio di Totti ed Ilary Blasi: vita privata, carriera, squadra

Chi è Cristian Totti, figlio di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Calciatore come suo padre, è ancora all’inizio della sua carriera professionistica. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Cristian Totti, figlio di Francesco Totti ed Ilary Blasi: vita privata e carriera

Nato a Roma il 6 novembre 2005, Cristian Totti ha 18 anni ed è il figlio maggiore di Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ha due sorelle minori, Chanel ed Isabel, ed è spesso finito sotto i riflettori a causa dell’immensa fama dei suoi genitori. Come suo padre prima di lui, anche Cristian sta inseguendo il sogno di costruirsi una carriera nel mondo del calcio. Francesco Totti, intervistato da Verissimo, ha ammesso che avrebbe preferito vederlo impegnato in un altra disciplina: “Speravo che facesse un altro sport, tipo il tennista, così potevo seguirlo e girare il mondo. Lui però è innamorato del calcio e fino a quando gli piace e si diverte è giusto che faccia quello che vuole. Fortunatamente ha un papà che ha fatto il calciatore e che potrà valutarlo anche in maniera cruda. Non sarà semplice per lui, ma è un ragazzo come tutti gli altri. Non è che perché si chiama Totti gli è tutto dovuto, anzi, per fare una cosa dovrà impegnarsi più degli altri” .

Cresciuto come attaccante nelle giovanili della Roma, è passato nel 2023 all’under 18 del neopromosso Frosinone. Cristian Totti è ancora all’inizio della sua carriera sportiva e deve ancora fare il suo esordio in Serie A come calciatore professionista. In occasione del suo addio alla Roma, il giovane attaccante ha salutato così i giallorossi su Instagram: “È arrivato il momento di dire addio a quella che per me è sempre stata una seconda famiglia. Spero che nella mia nuova avventura avrò la fortuna d’incontrare ancora una squadra unita come la nostra, sempre pronti a sostenerci nelle difficoltà e motivarci a vicenda”.

Vita privata e social network

Cristian Totti ha un profilo Instagram che, sebbene non sia molto attivo, è comunque seguito da oltre 214mila utenti. È fidanzato con l’affascinante influencer e modella romana Melissa Monti, al suo fianco in molte foto sui suoi profili social e anche in diversi viaggi con la famiglia del calciatore.