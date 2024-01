Affari Tuoi – Speciale Lotteria: i premi, chi sono gli ospiti e i concorrenti vip

Affari Tuoi – Speciale Lotteria arriva in prima serata sabato 6 gennaio 2024. Una puntata speciale condotta sempre da Amadeus che accogli anche ospiti vip che arricchiranno la serata con i loro interventi.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria

“Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia” è la puntata speciale del programma, condotto da Amadeus, che va in onda in prima serata sabato 6 gennaio 2024. Durante la serata verranno svelati i biglietti vincenti di premi di prima categoria dell’estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro. Si può seguire la puntata sia su Rai 1 sia in streaming sull’app di RaiPlay che presenta così la serata: “La ‘Befana’ milionaria si festeggia con la puntata speciale di Affari Tuoi abbinata alla Lotteria Italia. Ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo arricchiranno la serata in cui si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti”.

Il connubio Lotteria-Affari tuoi non è un inedito perché è successo anche in alcune edizioni degli anni scorsi: nel 2004 quando il programma era condotto da Paolo Bonolis, nel 2009 sotto conduzione Max Giusti e nel 2015 e 2016 quando alla guida del programma c’era Flavio Insinna.

Chi sono gli ospiti e i concorrenti vip

Per la puntata speciale partecipano diversi personaggi vip tra cui Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox.

LEGGI ANCHE: Epifania, perché ogni festa porta via? Significato e frasi di auguri