Chi è Stefano Accorsi: moglie Bianca Vitali, figli, ex moglie e fidanzate famose

Stefano Accorsi è un attore famoso per la sua partecipazione al film "L'ultimo Bacio". Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Chi è Stefano Accorsi, attore, bolognese di nascita, che ha partecipato a diversi progetti cinematografici? L’ultima progetto a cui ha preso parte è la fiction “Vostro Onore” in onda su Rai 1 dal 28 febbraio 2022. Vediamo la sua vita privata: moglie Bianca Vitali, chi sono i figli, chi sono la sua ex moglie e la sua ex fidanzata, entrambe molto famose.

Vita privata di Stefano Accorsi: moglie e figli

Stefano Accorsi è felicemente sposato dal 2015 e la moglie, conosciuta sul set nel 1992, si chiama Bianca Vitali.

Quando i due si sono incontrati, nonostante i molti anni di differenza (vent’anni, per la precisione), hanno capito subito che tra di loro c’era qualcosa di speciale e da quel momento non si sono più lasciati un attimo. Insieme i due hanno formato una bellissima famiglia, tanto è vero che hanno avuto due figli maschi. Il primo è Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, mentre il secondo è Alberto (nato il 28 agosto del 2020).

L’ex fidanzata Laetitia Casta

Prima di sposarsi con la moglie Bianca Vitali, Stefano Accorsi ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice ed ex modella Laetitia Casta.

Dalla storia d’amore tra i due sono nati anche due figli. Il 21 settembre 2006, infatti, è nato Orlando mentre il 29 agosto del 2009 è nata Athena. La coppia, che quindi è stata unita per molto tempo, alla fine è giunta ad una inevitabile separazione anche se fino all’ultimo si è tentato di ricucire il rapporto. “Ho lottato per evitare la separazione, ma a un certo punto, se non c’è più niente da fare, devi prenderne atto”.

ha rivelato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

La storia con Giovanna Mezzogiorno

Dal 1998 al 2003 Stefano Accorsi è stato con Giovanna Mezzogiorno, attrice che ha vinto al cinema numerosi premi. I due si erano conosciuti sul set di una fiction nel 1998 per poi ufficializzare il tutto durante le riprese della pellicola “L’ultimo Bacio” di Gabriele Muccino che ha avuto un grandissimo successo di pubblico. Nonostante però la loro storia d’amore sia terminata, l’attrice ha sottolineato di avere ancora oggi una grande stima di Stefano e non ha negato la possibilità di lavorare ancora con lui sul set.