Epifania, perché ogni festa porta via? Significato e frasi di auguri

Epifania è il giorno in cui terminato le festività natalizie ma non solo. Il 6 gennaio racchiude tanti significati da quelli pagani a quelli religiosi. Per tutti c’è la figura simbolica della calza della befana che porta i dolci.

Epifania, perché ogni festa porta via? Significato

L’Epifania tutte le veste si porta via. Il 6 gennaio è il giorno in cui cade la festa dell’Epifania, ricorrenza che segna la fine ufficiale delle festività e, per bimbi e ragazzi, l’arrivo della Befana, con i suoi doni di dolci e carbone. Una giornata dai diversi significati. Per quanto riguarda la tradizione cristiana, l’Epifania celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo. Il termine “Epifania” deriva infatti dal greco antico, dal verbo epifàino che indica il “rendersi manifesto”. Il nome indica quindi una “manifestazione” o “apparizione”, associato con la natività di Gesù con la diffusione della cristianità. Lo stesso termine “Befana”, secondo alcune teorie, deriva da una corruzione lessicale di Epifania.

In particolare, il 6 gennaio è considerato tradizionalmente il giorno della visita dei Re Magi a Gesù Bambino. Proprio i Re Magi sono legati ad un tentativo di “cristianizzazione” della figura della Befana, che ha in realtà radici ben più antiche che approfondiremo in seguito. Secondo una versione della storia, i Magi provarono a convincere un’anziana signora ad accompagnarli per rendere omaggio a Gesù, che però rifiuta di seguirli. In seguito la vecchia si pente della scelta e decide di fare ammenda visitando ogni anno i bimbi di tutto il mondo, portando loro in dono dolciumi.

La Befana vien di notte: il mito

Secondo gli studiosi, le origini del mito della Befana vanno ricercate in credenze e riti pagani che precedono persino i romani, risalenti ad un periodo compreso tra il X e il VI secolo a.C. Tali tradizioni sostenevano che, nelle dodici notti seguenti il solstizio d’inverno, stormi di misteriose donne volanti si librassero sopra i campi coltivati, per propiziare la fertilità del futuro raccolto. Questa “caccia selvaggia” era guidata dalla dea della Luna e della caccia Diana, o da una tra diverse divinità minori come Satia, Perchta, Holda e Abundia, figure legate ai concetti di fertilità e sazietà.

È da questo mito che nasce la tradizionale figura della vecchina volante a cavallo di un manico di scopa. Per quanto riguarda l’aspetto da anziana vestita di stracci, ci sono diverse teorie. Secondo alcune versioni, si tratta di una rappresentazione dell’anno vecchio che da spazio a quello nuovo. Per altre la Befana è una personificazione dell’inverno, povero di frutti e avaro di doni.

Frasi di auguri

I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portando con loro: un minerale che sia speranza, un profumo di gioia e uno scrigno di serenità. Felice Epifania!

I Magi rappresentano gli uomini di ogni parte della terra che vengono accolti nella casa di Dio. Davanti a Gesù non esiste più divisione alcuna di razza, di lingua e di cultura: in quel Bambino, tutta l’umanità trova la sua unità.

(Papa Francesco)

Magi, voi siete i santi più nostri,

i pellegrini del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca.

(David Maria Turoldo)

Da quando ti conosco hai cambiato la mia vita. Tanti auguri alla più bella Befana del mondo!

Le storie sulla Befana sono senza tempo e la Befana porta anche sogni. Buona Epifania!

Ho chiesto a Dio l’acqua e mi ha dato il mare gli ho chiesto la luce e mi ha dato il sole gli ho chiesto di conoscere la befana e mi ha dato il tuo nome… Quindi, auguri!

Sei la persona che immaginavo, sei meravigliosa, sei unica, sei indimenticabile, sei tu la persona che cercavo, la più bella befana che ho incontrato quest’anno. Auguri!

E’ di certo cosa strana incontrare la befana, incontrarla in pieno giorno e con tanta gente intorno. Ma la cosa molto bella è che sei tu cara stella! Auguri!

Goditi questa giornata con Follia e Fantasia

e con una Buona dose di Allegria!!!

Buona Epifania!!

Con il tuo naso sei la più bella di tutte le Befane! Ti amo Miss Befana!

Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa. Auguri per la tua festa!

Ma non era l’otto marzo la festa delle donne, invece scopro che è il 6 gennaio, care Befane tanti auguri!

Un’improvvisa ondata di gelo sta uccidendo generazioni di befane. Copriti e non farmi stare in pensiero!

Se quando arriva la befana ti guarda, piange e ti abbraccia… Capiscila… Non sapeva di avere una sorella gemella!

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!

Un bacione a tutte le “Befane” che nascondono i loro pregi e che in pochi riescono a vedere. E un “occhi aperti” ai “molti” che non vedono i difetti delle “Belle”.

Natale con i tuoi Capodanno con chi vuoi… e l’Epifania? Ovviamente con la mia bellissima Befanina. Tanti auguri, mio amore!

È stato eletto un nuovo concorso per eleggere la miss Befana e la vincitrice di questo titolo sei stata tu… ritira la scopa al più presto!!!!

Se fossi la Befana e potessi volare su una scopa… verrei da te per donarti mille baci, diecimila carezze e centomila momenti indimenticabili!!!

La Befana vien di notte

Con le scarpe tutte rotte

col cappello alla romana

Viva, Viva La Befana!