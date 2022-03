Chi è Benedetta Porcaroli, attrice e fidanzata di Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli è una giovane attrice diventata famosa grazie al film Perfetti Sconosciuti.

Chi è Benedetta Porcaroli

Benedetta Porcaroli, nata a Roma l’11 giugno 1998, è alta 168 centimetri per un peso di 47 kg. Prima di fare l’attrice, ha lavorato da giovanissima come modella, posando per shooting e servizi di moda. Spinta poi anche dalla madre, ha iniziato a studiare recitazione e ha vinto ben presto la sua scommessa. È stata scelta, infatti, per un ruolo di primo piano in Tutto può succedere, serie televisiva con Alessandro Tiberi. Successivamente ha interpretato personaggi in film come “Sconnessi” , “Quanto Basta” e “Una vita spericolata” di Marco Ponti.

A fine 2018 è stata protagonista al fianco di Alice Pagani e Anna Lou Castoldi in Baby in onda su Netflix.

La storia d’amore con Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli da pochi mesi è la fidanzata con Riccardo Scamarcio. Durante il suo ultimo film L’Ombra del Giorno, Benedetta Porcaroli ha recitato con Riccardo Scamarcio e ha avuto di entrare in contatto con il suo fidanzato anche durante il lavoro. Da qualche mese i due hanno ufficializzato la loro relazione decidendo di non nascondersi più alle telecamere e al gossip.

“Sì stiamo bene insieme” , ha infatti confessato la ragazza in una chiacchierata con Grazia. I due hanno molti anni di differenza: lui ha 42 anni, lei 23.