Dave Bautista sull’Universo DC di James Gunn: “Troppo vecchio ormai”

Dave Bautista non sarà il nuovo Bane nell’Universo DC di James Gunn: “Sono troppo vecchio ormai, c’è bisogno di freschezza”. L’attore si tira indietro, nonostante il suo interesse per il nuovo progetto del regista: “Non sono l’uomo giusto per il ruolo”.

Dave Bautista non farà parte dell’Universo DC di James Gunn

Dave Bautista si appresta ad apparire per l’ultima volta sul grande schermo nei panni di Drax il Distruttore. L’ex wrestler, oggi amato attore, dirà addio all’Universo cinematografico Marvel con l’attesa conclusione della trilogia dei Guardiani della Galassia. Molti fan di fumetti e cinecomic speravano che questo addio potesse aprire le porte a Bautista del nuovo Universo DC di James Gunn. Il regista, infatti, ha cominciato di recente una totale ricostruzione dei progetti cinematografici dei rivali della Marvel al fianco del produttore Peter Safran.

Un “riavvio” quasi totale che potrebbe portare sul grande schermo nuove versioni di personaggi molto amati dal pubblico, tra cui una delle più efferate nemesi di Batman, l’inarrestabile Bane, già portato su schermo con il volto di Tom Hardy nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Bautista è da tempo considerato sia dai fan che da alcuni addetti ai lavori, il candidato perfetto per riportare al cinema il brutale villain mascherato. Lo stesso attore non aveva affatto nascosto il suo interesse per il progetto di Gunn, con il quale ha già lavorato proprio con i Guardiani. Ciononostante, in una recente intervista, Bautista ha smentito un suo coinvolgimento nel nuovo Universo DC. Cosa è successo?

Le parole dell’attore: “Sono troppo vecchio, c’è bisogno di freschezza”

“Ho avuto alcune conversazioni con James Gunn sull’argomento.” -ha affermato l’attore- “Ma penso che la direzione che ha intrapreso, ovvero il riavvio completo dell’universo DC, necessiti di una ventata di freschezza. Penso che per far rivivere l’Universo DC, debba ricominciare da zero, e penso che debba farlo con attori più giovani di me. Dovrà iniziare a pianificare per i prossimi 15 anni, e non credo che possa farlo con me. E lo comprendo”. Il piano a lungo termine di Gunn, quindi, cozza con l’età anagrafica di Bautista, oggi 54enne, che non potrebbe quindi interpretare al meglio il ruolo di Bane per troppo tempo. Lo spiega lui stesso in alcune dichiarazioni successive: “Devo dire che lo apprezzo perché non voglio interpretare un personaggio al quale non posso rendere giustizia. A questo punto della mia carriera non credo più di poter essere un Bane credibile. Non so se potrei gestire la componente fisica, e non credo che avrei la longevità per pianificare in anticipo i film. Quindi non credo sarei l’uomo giusto per il ruolo“.