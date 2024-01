Oroscopo Settimanale Paolo Fox 8-14 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dall’8 al 14 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni del 2024? Cosa ci riserva nella prossima settimana dell’anno nuovo? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, oroscopo settimanale dall’8 al 14 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Il nuovo anno è cominciato con il botto e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi prossimi giorni del 2024? Come cambieranno le cose in questa fredda settimana di gennaio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per i prossimi giorni. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dall’8 al 14 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

I nati nell’Ariete sono più carichi che mai. Volete sfruttare tutto il vostro tempo libero per inseguire nuovi progetti, fare nuove esperienze ed organizzare il vostro futuro. Siate ambiziosi, puntate al massimo risultato possibile e verrete premiati. Anche in amore non è il momento di accontentarsi, siate decisi e rendete chiari i vostri sentimenti.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

La cautela è l’arma principale dei nati nel Toro in questi giorni. Ci sono tante chance di cambiamento nel vostro futuro, di rivoluzionare completamente sia il vostro ambiente che le vostre ambizioni. Non dovete per forza restare fermi, ma è bene valutare con calma tutte le opzioni prima di prendere una decisione avventata.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

Qualche ostacolo di troppo fa riflettere i nati nei Gemelli. Moltissime le difficoltà di recente, gli ultimi imprevisti vi hanno costretto a fermarvi in attesa di tempi più propizi. Questo periodo di stallo vi da un’opportunità per riflettere. È davvero questa la strada giusta per voi? Siete ancora in tempo sia per cambiare direzione che per raddoppiare gli sforzi.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

L’attesa è snervante per i nati nel Cancro. Non potete procedere senza il via libera di una persona fondamentale nella vostra vita e restare con le mani in mano vi fa impazzire. Cercate modi di essere produttivi anche senza fare progressi immediati. Lavorate su voi stessi, piuttosto che mangiarvi le mani per situazioni sulle quali non avete alcun controllo.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

I nati nel Leone si compiacciono nell’incitare la folla. Siete al centro dell’attenzione e la cosa non vi disturba affatto. L’influenza degli astri accentua il carisma e l’affabilità, sarà molto facile per voi conquistare la fiducia delle persone attorno a voi. Essere sempre sotto gli occhi di tutti, tuttavia, amplifica anche le conseguenze dei vostri errori.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

I nati nella Vergine si sentono incastrati in una situazione scomoda. Non siete più certi di aver preso la decisione giusta e state valutando tutte le alternative. Per trovare la serenità che tanto desiderate dovrete prendere coraggio ed affrontare il problema a testa alta. Non tutto è irrecuperabile, ma saranno necessari cambiamenti radicali.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

Tanto stress e tensione nella vita dei nati nella Bilancia. Gli astri non vi aiutano affatto: la loro influenza vi rende ancor più irritabili e suscettibili del solito. È il caso di risolvere il problema alla radice e trovare la causa del vostro nervosismo. Chiarendo parole non dette e torti presunti o effettivi riuscirete a vivere il resto della settimana in serenità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

È il periodo perfetto per concedervi un po’ di relax, cari nati nello Scorpione. Dopo mesi di fatiche in vista di ulteriori fatiche future, cercate di cogliere ogni opportunità possibile per ritagliarvi un po’ di tempo per voi e per i vostri cari. Venere è in una buona posizione, chissà che non vi aiuti a riaccendere il fuoco della passione…

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

I nati nel Sagittario dovranno prendere l’iniziativa. Avete molte idee in testa e un progetto chiaro in testa per attuarle, ma non otterrete nulla se vi limitate ad aspettare. Agite in prima persona e dimostrate il vostro valore, cercate attivamente l’occasione giusta per mettervi all’opera, sul lavoro e in amore. Giocatevi bene le vostre carte e verrete notati.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

Una fitta nebbia confonde il cielo dei nati nel Capricorno. Tanti conflitti, pochi progressi in questi giorni per voi. Ad ogni vostro passo sembra esserci qualcuno pronto a darvi contro e ad ostacolarvi. Se non sarete voi a fare chiarezza non farete altro che vagare alla cieca e perdere altro tempo. Puntate i piedi e spiegate le vostre posizioni.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

È il momento di prendere una decisione, cari nati nell’Acquario. Tendete a rimuginare troppo in questi giorni, focalizzandovi su dettagli inutili e dimenticando i vostri obiettivi fondamentali. Mettete da parte l’insicurezza e fate la vostra mossa. Siete sempre in tempo per correggere il tiro in caso di imprevisti.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 8-14 gennaio

Dubbi e conflitti interiori piagano i nati nei Pesci. Da tempo qualcosa vi ribolle dentro ma non riuscite a gestirlo o a buttarlo fuori. Non otterrete nulla rimandando l’inevitabile se non dolorosi fraintendimenti. Prendete coraggio e chiarite la situazione, prima che la situazione degeneri troppo. La soluzione è più semplice di quel che credete.