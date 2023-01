Pietro Castellitto, chi è l’attore figlio di Sergio: film, fidanzata, Instagram

Chi è Pietro Castellitto, figlio d'arte di Sergio Castellitto. Negli ultimi anni ha messo in luce il suo talento come attore, regista e scrittore.

Chi è Pietro Castellitto, giovane attore in ascesa figlio maggiore di Sergio Castellitto. Dopo l'esordio da 13enne in Non ti muovere, si è subito fatto notare per il suo talento.

Chi è Pietro Castellitto, vita privata e carriera del figlio di Sergio Castellitto

Nato a Roma il 16 dicembre 1991, Pietro Castellitto ha 31 anni ed è il figlio di Sergio Castellitto. Diplomato al liceo classico dell’Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma e laureato in Filosofia a La Sapienza, ha poi seguito le orme del padre dedicandosi alla recitazione e alla regia.

Ha fatto il suo esordio sul grande schermo da giovanissimo, a soli 13 anni, con una piccola parte in uno dei film più noti del padre, Non ti muovere. Recita poi in altri due film con Sergio alla regia: La bellezza del somaro e Venuto al mondo.

Nel corso della sua carriera recita nella commedia di Lucio Pellegrini È nata una star?, in Freaks Out di Gabriele Mainetti e interpreta il ruolo di Secco in La profezia dell’armadillo, film ispirato ai fumetti di Zerocalcare.

Nel 2022 è il protagonista del film Netflix Rapiniamo il duce, in cui interpreta un furbo contrabbandiere che punta a mettere le mani sull’oro di Mussolini. Pietro Castellitto si è messo in luce anche come regista, con I predatori e con il film in uscita Enea, e come scrittore, con il romanzo Gli iperborei, vincitore del Premio Viareggio nella sezione Opera Prima. Ha recitato anche in tv, nel ruolo di Francesco Totti nella miniserie Sky Speravo de morì prima.

Vita privata: fidanzata, Instagram

La vita privata di Pietro Castellitto è stata oggetto di molte speculazioni negli ultimi mesi. Una curiosità amplificata anche dall’assenza di accenni alla sua vita sentimentale sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 48mila follower. Alcune voci di corridoio vedevano il giovane attore con un piede in due scarpe, impegnato romanticamente con ben due colleghe: Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli. A creare confusione furono alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraevano Pietro mano nella mano con Benedetta.

In realtà si trattava solo di una scena di Enea, film in lavorazione diretto proprio dal giovane Castellitto in uscita nel 2023.

L’attore è ufficialmente impegnato con Matilda De Angelis, sua collega 27enne e compagna di set in Rapiniamo il Duce. Nessun malinteso in questo caso, la coppia è stata beccata in giro per Roma e immortalata nell’atto di scambiarsi un tenero bacio. Dopo un iniziale periodo di cautela, i due non si fanno più alcun problema ad apparire insieme in pubblico.