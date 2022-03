Chi è Sergio Friscia: carriera, vita privata, Striscia la Notizia, Beppe Grillo

Sergio Friscia è uno show-man italiano e parte del cast di Striscia la Notizia.

Il 29 marzo 2022 sarà ospite a Stasera tutto è possibile su Rai 1.

Chi è Sergio Friscia

Sergio Friscia è uno show-man italiano, nato a Palermo il 27 aprile 1971. e showman italiano. La carriera ha avuto una svolta nel 1997 quando è entrato a far parte del cast di Macao su Rai 2. Nel 1986 è parte di una disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore nei villaggi turistici.

Nel 1997 è entrato a far parte del cast di Macao su Rai 2 e ha una discreta esperienza come attore del piccolo schermo. Ha interpretato fiction, film e spettacoli teatrali e si è visto nel cast su Canale 5 Il capo dei capi e Le ali in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi. Friscia ha anche nel suo curriculum la radio infatti dal 2016 è presente come conduttore nel cast di Tutti pazzi per RDS.

Cinema e Striscia la Notizia

Al cinema Sergio Friscia ha interpretato il professor Saro Li Causi nel film Quell’estate felice diretto da Beppe Cino, e il brutto ceffo in Oggi sposi diretto da Luca Lucini. dal 2013 è parte del programma televisivo Striscia la notizia dove è anche stato protagonista dell’imitazione di Beppe Grillo.

Nel 2020 ha affiancato Ficarra come conduttore a Striscia sostituendo Picone perché positivo al Covid mentre nel novembre 2021 è stato conduttore di Striscia la Notizia assieme a Sergio Lipori.

Libro

Nel 2017 Sergio Friscia ha pubblicato il suo primo libro autobiografico intitolato Un girovita da mediano.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, possiamo dire che Sergio non è mai stato sposato ma non siamo in grado di dire con certezza se attualmente sia fidanzato oppure no.