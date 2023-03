Principe William in un locale gay in Polonia: “Ho cenato a pochi passi da lui”

Il Principe William avvistato in un locale gay in Polonia: “Ho cenato a pochi passi da lui”. La presenza dell’erede al trono di Inghilterra ha sorpreso la clientela di un ristorante LGBTQ-friendly di Varsavia. Il proprietario: “Non avevamo idea che sarebbe arrivato”.

Il Principe William avvistato in locale gay in Polonia, cosa è successo?

La serata dei clienti del Butero Bistro, locale LGBTQ-friendly di Varsavia, è stata movimentata da una presenza imprevista. Mercoledì sera, infatti, il Principe William, al momento in visita in Polonia, ha cenato nel ristorante insieme ad alcuni membri del suo staff. Vedere l’erede al trono d’Inghilterra addentare un panino al maiale da meno di dieci dollari è senz’altro un evento molto raro. La pensa così anche un cliente del Bistro, che ha commentato così l’avvenimento su Twitter: “Varsavia può sorprendere. Tra le tante sorprese, stasera ho cenato a pochi passi dal principe. È così bello che lui abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in Polonia”.

Una fonte ha spiegato meglio l’accaduto al Daily Mail: “Lo staff di Kensington Palace voleva cenare e passare la serata in quel locale, così hanno prenotato. Successivamente il Principe William ha deciso di unirsi a loro. Ha chiesto loro cosa stessero facendo e poi ha chiesto se poteva andare anche lui. È stata una grande serata sotto tutti i punti di vista. La squadra ha davvero apprezzato la sua richiesta di unirsi a loro”.

L’intervista al proprietario: “Non avevamo idea che sarebbe arrivato”

Pawel Zasim, proprietario del Butero Bistro, si è detto sbalordito di aver servito la cena al Principe William. Intervistato dal Mail Online, Zasim ha dichiarato: “Non avevamo assolutamente idea che sarebbe arrivato. Avevamo la prenotazione per un tavolo per 12 persone sotto il nome di Daisy. Doveva essere una festa di compleanno di Daisy. Ma poi è apparsa una guardia del corpo e ha detto che questa non sarebbe stata una festa di compleanno di Daisy e poi è entrato lui!”. Il ristoratore spera che il Principe abbia gradito la sua serata al Bistro: “Ha mangiato il nostro panino con maiale e patatine. E ha mangiato tutto, quindi penso che gli sia piaciuto. Il piatto del futuro re d’Inghilterra costava l’equivalente di poco meno di 8 Euro”.