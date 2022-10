Verissimo torna sabato 15 e domenica 16 ottobre: a che ora e gli ospiti delle puntate

Verissimo torna su Canale 5 con un doppio appuntamento nel pomeriggio di sabato 15 e domenica 16 ottobre. Tanti sono gli ospiti invitati per queste due occasioni dalla conduttrice Silvia Toffanin.

Verissimo torna sabato 15 e domenica 16 ottobre: a che ora

Verissimo torna nel pomeriggio di sabato 15 ottobre e alla stessa ora domenica 16 ottobre. Sempre in onda su Canale 5 alle 16.30 con la conduzione di Silvia Toffanin.

Tanti sono gli ospiti che arricchiranno i due pomeriggi di Canale 5 e dei telespettatori. Tanti temi toccati, soprattutto domenica al centro ci sarà il Grande Fratello Vip. Le puntate possono essere viste sia su Canale 5 sia in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

Gli ospiti delle due puntate

Dunque, doppio appuntamento sempre su Canale 5 per Silvia Toffanin. Gli ospiti di sabato 15 ottobre sono: Sabrina Salerno insieme al figlio Luca Maria.

Poi, segue il conduttore Teo Mammucari, attualmente impegnato a Le Iene e a Tu si que vales. Non finisce qui, perché ecco che saranno protagonisti anche Manuela Arcuri con il marito Giovanni che parleranno per la prima volta del loro matrimonio. Sarà presente anche l’attore napoletano Salvatore Esposito. Infine, l’intervista alla cantante Donatella Rettore.

Domenica 16 ottobre, si parte con il tema Grande Fratello Vip. Infatti, la prima ospite sarà Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, che racconterà per la prima volta a “Verissimo” la sua versione riguardo al cosiddetto “Prati gate”.

Poi, ecco giungere in studio Sara Manfuso per chiarire per la prima volta le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality.

Infine, ci saranno Emanuele Filiberto che si racconterà come padre e marito. A chiudere il cantautore Luigi Strangis, vincitore dell’edizione del talent di Amici 2022.