Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il futuro marito di Manuela Arcuri

Giovanni Di Gianfrancesco è il futuro marito dell’attrice e showgirl Manuela Arcuri.

Chi è Giovanni Di Gianfrancesco

Giovanni Di Gianfrancesco, 44 anni, è nato a Monterotondo nel 1978 in provincia di Roma. Lavora nel campo dell’edilizia e rispetto ad altre storie d’amore con personaggi del mondo dello spettacolo (primo tra tutti Gabriel Garko), Giovanni è una persona piuttosto riservata e che ha poca dimestichezza con i riflettori delle telecamere. Non ha profili social e sul suo conto si hanno pochissime informazioni.

La storia d’amore con Manuela

Manuela e Giovanni si sono conosciuti nel 2010 grazie ad un amico in comune, come spesso accade. Negli anni, però, il loro rapporto si è solidificato sempre di più tanto che i due non possono più fare a meno l’uno dell’altra. Il lavoro rapporto si è evoluto ed è cresciuto con il passare degli anni, riuscendo a superare anche periodi di crisi dove i due si sono allontanati. Al settimanale Chi, Manuela ha confessato che “Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”. La coppia si è sposata nel 2013 a Las Vegas e l’8 maggio 2014 è nato Mattia, che oggi ha 7 anni.