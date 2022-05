Manuela Arcuri si sposa: con chi? La data, la location e i testimoni

Manuela Arcuri si sposa: l’attrice è pronta a convolare a nozze con il suo attuale fidanzato. Le nozze erano nell’aria dopo la proposta in autunno. Ecco la data e la famosa location.

Manuela Arcuri si sposa: ecco con chi

Manuela Arcuri ha detto SI al suo fidanzato ed è pronta a convolare a nozze. Il fortunato è l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, 44 anni. Manuela e Giovanni si sono conosciuti nel 2010 grazie ad un amico in comune, come spesso accade.

Negli anni, però, il loro rapporto si è solidificato sempre di più tanto che i due non possono più fare a meno l’uno dell’altra. Il lavoro rapporto si è evoluto ed è cresciuto con il passare degli anni, riuscendo a superare anche periodi di crisi dove i due si sono allontanati. Al settimanale Chi, Manuela ha confessato che “Giovanni non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali.

L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”.

La data, la location e i testimoni

La Arcuri si sposerà al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso dove si sono sposati Tom Cruise e Katie Holmes ed Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”, ha dichiarato.

La data delle nozze è il 22 luglio e la proposta è arrivata l’autunno scorso.

Nei mesi scorsi, l’attrice aveva scritto un messaggio su Instagram, chiedendo consigli ai follower nei preparativi delle nozze: “Mancano pochi mesi al mio matrimonio… l’emozione cresce dentro me.. la preoccupazione che quel giorno non sia tutto perfetto… devo e dovrò ancora pensare a mille cose… e voi come vi sentivate a pochi mesi dal grande passo? Avete dei consigli da darmi?? grazie!!” .

L’attrice, nell’intervista al settimanale Chi, ha rilasciato i dettagli sulle nozze, rivelando le scelte degli abiti: “Il vestito che indosserò in chiesa – spiega l’attrice – sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio.

Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”.

Infine, i testimoni saranno il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. La Arcuri svela anche che l’addio al celibato sarà a Ibiza, mentre quello al nubilato sarà in Europa con le amiche.