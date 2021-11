Blanca, fiction Rai 1: trama, cast, cane, quante puntate

A partire da lunedì 22 novembre 2021 prende il via la nuova fiction Rai Blanca tratta dal romanzo di Patrizia Rinaldi. La protagonista, interpretata dall’attrice Maria Chiara Gennetta, è una consulente di polizia non vedente.

Blanca, fiction Rai 1: la trama

Blanca, la nuova serie tv Rai1 è stata prodotta da Lux Vide. Il titolo della serie, Blanca, richiama il nome della protagonista che, in quanto consulente di polizia, ha la grande capacità di decifrare le intercettazioni audio. La protagonista è cieca a causa di un incidente che ha avuto all’età di 12 anni ma questa sua irreversibile condizione non le impedisce di portare avanti il sogno. Riesce quindi, superando molti ostacoli, ad entrare con uno stage di sei mesi nel commissariato di polizia della sua città ma dovrà conquistare la fiducia dei colleghi come il commissario Bacigalupo e l‘ispettore Liguori. In questa sua esperienza di stage Blanca sfodera il suo talento nel decodage e avrà modo di scoprirsi e mettersi alla prova da diversi punti di vista. Non mancheranno anche flashback sulla sua vita sentimentale, divisa tra due uomini, e alcuni fantasmi del passato torneranno a bussare alla sua porta.

Quante puntate per la nuova fiction Rai?

La fiction, girata tra Genova e provincia, ha sei episodi (anche se ambientata a Pozzuoli). Blanca riuscirà a risolvere i casi del suo commissariato, nonostante le difficoltà? Tutta la serie tv si basa sulla risposta a questo interrogativo.

Di che razza è il cane di Blanca?

A guidarla in ogni passo sarà un cane, il bulldog francese femmina Linneo, suo fedele compagno.

Blanca, fiction Rai 1: il cast

Oltre a Maria Chiara Gennetta, in un ruolo di primo piano, reciteranno anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni (che era anche nella squadra di Doc 2) e Giuseppe Zeno (che torna in Rai dopo la fiction Luce dei tuoi occhi) nel ruolo di Michele Liguori. Tra gli attori anche Enzo Paci (Commissario Bacigalupo), Antonio Zavatteri (che è Alberto Repetto), Gualtiero Burzi (che interpreta Nello Carità), Federica Cacciola (Stella), Sara Ciocca (Lucia Ottonello), Ugo Dighero (Leone Ferrando), Fiorenza Pieri (Marinella), Margareth Madè (interprete di Margherita) e infine Sandra Ceccarelli nel ruolo della avvocatessa Timperi.

Quando vanno in onda le puntate?

Le puntate di Blanca sono 6. La prima andrà in onda lunedì 22 novembre 2021. La seconda sarà il 29 novembre, la terza il 6 dicembre, la quarta il 13 dicembre, la quinta il 20 dicembre e l’ultima il 27 dicembre. Oltre che su Rai 1 si potranno vedere in diretta streaming e anche in replica sul sito ufficiale di Raiplay.