Chi è Teo Mammuccari: vita privata, figlia, ex compagna

Teo Mammuccari è un conduttore televisivo, da febbraio 2022 al timone del programma Le Iene.

Chi è Teo Mammuccari

Teo Mammuccari, nato il 12 agosto 1964, è un conduttore televisivo e attore. All’anagrafe Teodoro Mammuccari, prima di sbarcare in televisione fa una lunga carriera di animatore e cabarettista fino a che, nel 1995, debutta nella redazione di Scherzi a Parte. A seguito di questa sua prima esperienza, dove fu molto apprezzato, fu chiamato anche in altri programmi come Tu si que vales (in veste di giudice) e Il cantante mascherato (come cantante).

Dal 2022 è conduttore di Le Iene assieme alla showgirl Belen Rodriguez, trasmissione per la quale aveva lavorato in precedenza come inviato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEO MAMMUCARI (@teomammucari)

Vita privata

Teo Mammuccari ha avuto diverse storie d’amore una delle quali, dal 2006 al 2009, avuta con la ex velina e modella brasiliana Thais Souza Wiggers.

Da questa relazione è nata Julia Mammuccari, sua unica figlia. La storia con la modella brasiliana, però, è durata non oltre i tre anni e a riguardo Teo è sempre stato molto esplicito e chiaro. In una intervista a Diva e Donna, infatti, ha rimarcato che “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“. I rapporti tra i due non sono sempre stati sereni ma ora i due paiono essersi riappacificati anche per amore della figlia.

Non è mai stato sposato.

Attualmente non si sa se sia single oppure no.