Perché Katia Ricciarelli non ha figli? La confessione della cantante

Perché Katia Ricciarelli non ha figli, la dolorosa confessione della cantante: “Grande rimpianto, se non è venuto doveva essere così”. L’ex moglie di Pippo Baudo ha parlato spesso della sua mancata maternità nei salotti televisivi italiani. Che cosa le è successo?

Katia Ricciarelli è senz’altro uno dei personaggi televisivi più conosciuti e amati dal pubblico italiano. Nella sua lunga carriera sul piccolo schermo si è fatta voler bene dagli spettatori grazie alla sua grande simpatia e gentilezza, pur con qualche scossone qua e là. Spesso ospite in talk show e varietà, ha spesso parlato della sua vita amorosa e della sua mancata maternità. La cantante, infatti, non ha mai avuto figli nel corso della sua vita: come mai? Pur confessando di essersi pentita di questa scelta, Katia Ricciarelli ha spiegato di aver dato la priorità alla sua carriera. Lo ha spiegato in una recente intervista concessa a Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno: “Ho il rimpianto di non averci provato prima. Io volevo essere libera quando ero giovane perché avere un figlio e portare avanti una carriera così era difficile. Ci ho provato dopo, tardi e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti”.

L’aborto con Pippo Baudo: “Mi convinse, pensava fosse troppo presto”

L’argomento della mancata maternità è tornato a galla durante la partecipazione di Katia Ricciarelli a Belve, talk show di Francesca Fagnani. In quell’occasione, la cantante confessò di essere rimasta incinta all’inizio della sua relazione con Pippo Baudo. Il conduttore, tuttavia, le chiese di abortire: “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi sono stata punita, evidentemente, è giusto così. Una cosa che non rimprovero a nessuno dei due, anche questo fa parte del destino”. Pur con rammarico, Katia Ricciarelli ha accettato le sue scelte: “Beh io vivo senza figli. Io sono stata costretta e poi non sono venuti, si può vivere anche senza figli. Se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”.