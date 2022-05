Teo Teocoli, chi è: dove vive, moglie, figlie, malattia, imitazioni

Teo Teocoli è un comico di origini calabresi trasferito poi a Milano per iniziare la sua carriera nel mondo della recitazione.

Teo Teocoli è un comico e personaggio televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana con i suoi personaggi divertenti e le sue imitazioni.

Teo Teocoli, chi è: dove vive

Teo Teocoli, all’anagrafe Antonio Teocoli, è nato a Taranto il 25 febbraio 1945 da genitori originari di Reggio Calabria. Lui poi si è trasferito a Milano per completare gli studi e iniziare la sua carriera professionale nel mondo dello spettacolo e della recitazione.

Da giovanissimo, tuttavia, inizia come cantante di rock’n’roll in vari locali di Milano con la sua band: I Demoniaci.

Poi, negli anni ’70 inizia a lavorare come cabarettista allo storico locale Derby di Milano assieme ad altri noti comici quali Massimo Boldi, Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto, Giorgio Faletti, Mauro Di Francesco. Negli anni 90‘ poi è iniziata la sua collaborazione e la sua partecipazione nei programmi Mediaset.

Mentre alla fine degli anni 90′ passa alla Rai.

Dopo alcune partecipazioni alla trasmissione domenicale Quelli che il calcio, di e con Fabio Fazio, ne diviene ospite fisso nelle stagioni 1998-1999 e 1999-2000 con esilaranti personaggi come l’imitazione di Cesare Maldini e di Peppino Prisco.

Teo Teocoli: moglie e figlie

Il comico si è sposato con Elena Facchini nel 1989. La coppia ha tre figlie: Anna Adele Letizia (1989), Paola (1991) e Chiara (1992).

La malattia

Teocoli aveva interrotto il tour estivo nel 2021 a causa di problemi di salute.

All’epoca, il comico stava girando il paese con il suo show Tutto Teo, ma era stato costretto dall’improvvisa malattia ad annullarne diverse tappe. Il comico non ha condiviso dettagli sulla sua condizione, se non che si tratta di un problema ripresentatosi dopo vent’anni. Il comico lo annunciò con un video sulla sua pagina Facebook: “Ciao a tutti, grazie dell’interessamento, mi ha fatto piacere chemolta gente si sia interessata. Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza.

Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque“.

Le imitazioni famose

La sua carriera si è sviluppata ed arricchita con personaggi televisivi diventati famosi con il tempo e imitazioni che sono diventati un cult.

Felice Caccamo : è un giornalista sportivo napoletano. Apparve per la prima volta nel 1990 in Paperissima e divenne uno dei pilastri di Mai dire Gol ; è raffigurato fulvo, con occhialoni stile anni sessanta, vestito con una giacca azzurra troppo stretta. La cravatta fa volutamente lo sfondo con il Golfo di Napoli

: è un giornalista sportivo napoletano. Apparve per la prima volta nel 1990 in e divenne uno dei pilastri di ; è raffigurato fulvo, con occhialoni stile anni sessanta, vestito con una giacca azzurra troppo stretta. Peo Pericoli ha esordito sul piccolo schermo italiano nel 1989. Tifoso sfegatato del Milan, indossa sempre una giacca a quadri verdi e neri e un basco di colore rosso. L’altra caratteristica tipica sono le folte sopracciglia, che insieme alla voce roca lo rendono noto agli ascoltatori di Mai Dire Gol.

Mentre tra i personaggi famosi da lui imitati ci sono Celentano, Mario Balotelli, Roberto Bolle, Jovanotti, Christian Vieri, Vittorio Feltri, Zlatan Ibrahimović, Miguel Indurain, Jovanotti, Cesare Maldini, Carlo Mazzone, Massimo Moratti, Max Pezzali, Adriano Galliani, Valentino Rossi