Baglioni a Varese, rinviato il concerto insieme alle tappe di Como e Lugano. Il calendario completo delle prossime date del tour

Baglioni si sarebbe dovuto esibire in concerto a Varese nella serata di lunedì 2 gennaio. Tuttavia, l’artista ha dovuto rinunciare per adesso a questa data e ad altre due per causa di forza maggiore. Ecco i motivi e quando saranno comunicate le nuove date di recupero.

Baglioni a Varese, rinviato il concerto insieme alle tappe di Como e Lugano

Claudio Baglioni è stato costretto a rinviare la date del concerto in programma a Varese nella serata del 2 gennaio 2023.

Non solo, perché anche altri due concerti sono stati rinviati come quello di Como, il 3 gennaio, e Lugano il 4 gennaio. Le tappe sono inserite nei 72 appuntamenti dal vivo del tour dell’artista Dodici note solo bis. Il motivo del rinvio è giustificato dello stato influenzale dell’artista. Tuttavia, i biglietti acquistati rimarranno valide per le date di recupero che presto verranno annunciate. C’è sempre disponibile il sito www.friendsandpartners.it per acquistare i biglietti del tour del cantante.

Il calendario completo delle prossime date del tour