Simona Izzo, chi è la moglie di Ricky Tognazzi. vita privata, carriera, sorelle

Chi è Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi. Famosa attrice e doppiatrice italiana, in passato è stata legata ad Antonello Venditti e Maurizio Costanzo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi: vita privata e carriera

Nata a Roma il 22 aprile 1953, Simona Izzo ha 70 anni ed è una nota attrice e doppiatrice, famosa anche in quanto moglie di Ricky Tognazzi. All’anagrafe Simonetta Izzo, fa il suo esordio nel mondo del doppiaggio da giovanissima. Appare in tv per la prima volta verso la fine degli anni Settanta, nel ruolo di signorina buonasera per la Rai nella rubrica Prossimamente – Programmi per sette sere. Nel corso della sua carriera negli studi di registrazione ha dato la voce a molte attrici straniere di spicco, tra cui Kim Basinger, Sigourney Weaver, Daryl Hannah e Jacqueline Bisset. Proprio doppiando quest’ultima nel film Scene di lotta di classe a Beverly Hills si assicura un Nastro d’Argento per il doppiaggio nel 1990.

In parallelo alla sua carriera da doppiatrice, Simona Izzo si afferma sia come attrice che come sceneggiatrice e regista. Recita in molti film e serie televisive tra cui Sposerò Simon Le Bon, In camera mia, La scorta, Prestazione straordinaria e Simpatici & Antipatici. Nel 1987 fa il suo esordio alla regia al fianco di sua sorella Rossella Izzo nella commedia Parole e baci, dove recita da protagonista al fianco di Ricky Tognazzi. Qualche anno dopo, nel 1994, dirige il suo primo film da sola, Maniaci sentimentali, che le vale un David di Donatello come miglior regista esordiente. Tra le sue opere più recenti ricordiamo Io no, Tutte le donne della mia vita e Lasciami per sempre.

Vita privata: sorelle, figli, ex compagni

Simona Izzo ha una sorella gemella, Rossella Izzo, e due sorelle minori, Fiamma e Giuppy Izzo, tutte impegnate come lei nel mondo dello spettacolo e del doppiaggio. Il 18 ottobre 2022 hanno pubblicato insieme un libro, dal titolo “4 sorelle, 8 matrimoni, 9 divorzi” presentato così sui social da Rossella: “Con grande orgoglio posso annunciare che fra pochi giorni uscirà il nostro libro. Una galoppata a 4 voci nella storia della famiglia Izzo. Dedicato a nostro padre e a nostra madre”.

La vita sentimentale di Simona Izzo, infatti, è stata parecchio movimentata. È stata infatti sposata per qualche anno con il cantante Antonello Venditti, suo marito dal 1975 al 1978, padre di suo figlio Francesco, anche lui attore e doppiatore. Dal 1983 al 1985 ha inoltre frequentato il noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo. Nel 1995 convola infine a nozze con Ricky Tognazzi, con il quale ha condiviso ben 28 anni di vita.

