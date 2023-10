Alessio Lapice, chi è l’attore di Imma Tataranni: vita privata, fidanzata, Instagram

Chi è Alessio Lapice, attore volto di Ippazio in Imma Tataranni. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera artistica e sulla vita privata e sentimentale dell’interprete napoletano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Nato a Napoli il 12 agosto 1991, Alessio Lapice ha 32 anni ed è un noto attore di cinema e tv, negli ultimi tempi conosciuto soprattutto per il ruolo del Maresciallo Ippazio Calogiuri nella serie tv poliziesca Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Lapice si innamora della recitazione all’età di 17 anni, quando partecipa ad una rappresentazione teatrale organizzata da alcuni suoi amici. Lo racconta lui stesso in un’intervista concessa a Rolling Stones: “A un concerto di paese ho incontrato alcuni ragazzi che facevano teatro. Sono andato a curiosare perché mi annoiavo e ho visto che era molto divertente la parte dello stare insieme, il dietro le quinte. Poi finita la scuola mi sono trasferito a Roma, studio, provini… ed eccomi qua”.

Si forma artisticamente all’Accademia Duse International, studiando con Ivana Chubbuck e Michael Margiotta e partecipando a diversi corsi e laboratori creativi. Fa il suo esordio in tv nel 2015, nella serie Sotto copertura, il primo di una serie di ruoli sempre più ampi sul piccolo schermo. Dai piccoli ruoli in Don Matteo, Fuoco Amico TF45 – Eroe per amore e Gomorra, allo show russo Endless Summer, arrivando infine ad Imma Tataranni e alle serie Netflix Luna Park e La vita che volevi. In parallelo Lapice comincia a farsi strada nel cinema. Tra i suoi film più importanti ricordiamo Tafanos, suo primo ruolo da protagonista nel 2017, Nato a Casal di Principe, Il primo re, Weekend e Diabolik – Ginko all’attacco.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Non si hanno molte informazioni per quanto riguarda la situazione sentimentale di Alessio Lapice. Non ha mai avuto figli e pare che al momento sia ancora single. Nessun indizio circa eventuali flirt neanche sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 374mila follower, account dedicato soprattutto ai suoi progetti attoriali e alle sue apparizioni televisive.