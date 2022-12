Bobo Vieri oggi: moglie, ex fidanzate, tv Bobo, vittorie, carriera

Christian Vieri, detto Bobo Vieri, è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Considerato uno dei più forti attaccanti della sua generazione, ha militato in undici squadre italiane e, dopo il ritiro, si è distinto come opinionista calcistico.

In Rai commenta i mondiali di calcio con il format della sua Bobo Tv.

Bobo Vieri oggi

Christian Vieri, conosciuto come Bobo Vieri, è un ex attaccante che fa l’opinionista televisivo. Nato a Bologna il 12 luglio 1973, a 4 anni è emigrato in Australia, dove ha avuto le prime esperienze calcistiche.

Tornato in Italia, poi, ha vissuto a Prato. Nel corso della sua carriera ha vinto un campionato italiano (1996-1997), una Supercoppa italiana (1998), una Coppa Italia (2004-2005), una Coppa Intercontinentale (1996), una Supercoppa UEFA (1996) e una Coppa delle Coppe (1998-1999). Con la Nazionale ha totalizzato 49 presenze e 23 reti, partecipando a due Mondiali (1998 e 2002) e un Europeo (2004).

Ex fidanzate

E’ stato fidanzato con Elisabetta Canalis e Melissa Satta, ma dal 2017 è fidanzato con Costanza Caracciolo, anche lei ex Velina.

I due sono diventati genitori nel 2018, quando è diventato padre di Stella.

Vita privata e moglie

Costanza Caracciolo. I due si sono sposati a Milano, a Villa Litta, il 18 marzo 2019 con rito civile. I due si sono conosciuti durante una serata, grazie ad amici comuni. All'inizio non si vedevano come possibili partner, ma la scintilla è scattata dopo un po' di tempo e i due si sono messi insieme nel 2017. La moglie di Christian Vieri è.

Tv Bobo

Bobo Vieri ha fondato Bobo tv, un successo sul social di Twitch con gli ex calciatori. Con lui, ci sono anche Daniele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano.

In occasione dei Mondiali in Qatar, il format dei quattro ex calciatori si sposta da Twitch alla tv, precisamente in Rai. L’impostazione sarà la stessa, anche perché due dei quattro saranno in collegamento da due posti diversi.