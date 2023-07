Gregorio Paltrinieri, chi è l’ex fidanzata Letizia Ruoli

Letizia Ruoli è la ex la fidanzata del nuotatore Gregorio Paltrinieri: i due sono stati insieme per tanti anni, poi l'addio

Si dice spesso che per un atleta, tra allenamenti e trasferte, non sia sempre curare al meglio la vita privata. Per Gregorio Paltrinieri invece, uomo d’argento negli 800 stile libero, così non è. Giaà Letizia Ruoli infatti, sua ex fidanzata storica, ha condiviso con lui tutti i suoi principali successi.

Letizia Ruoli, chi è la fidanzata di Gregorio Paltrinieri

Dal 2012 Gregorio Paltrinieri ha condiviso per molti anni la sua quotidianità con Letizia Ruoli, sua storica ex fidanzata originaria di Carpi. Emiliana doc, Letizia ha intrapreso studi medici e si è trasferita a Roma per specializzarsi in radiodiagnostica. La ragazza ha anche svolto un Erasmus formativo a Valencia facendo anche un tirocinio in Messico.

La storia d’amore della coppia

I due, per motivi che è facile intuire, hanno spesso vissuto una relazione a distanza. Nonostante questo, però, la coppia è stata insieme per molti anni. In un colloquio al Corriere della Sera, Gregorio Paltrinieri aveva commentato: “Letizia mi dà fiducia, mi valorizza più di quanto faccia io, è un punto fermo che mi dà sollievo”, segno che molti dei suoi successi derivano anche da una serenità personale.

Letizia Ruoli con Gregorio Paltrinieri

La vicinanza di Letizia, c’è da scommettersi, sarà stata importantissima per Gregorio nei mesi della mononucleosi. il nuotatore, infatti, ha rischiato fino all’ultimo di non poter partecipare all’Olimpiade di Tokyo e la forza d’animo che lo contraddistingue è stata determinante per ottenere il risultato. Un uomo che ha dimostrato di essere più forte della malattia e degli eventi avversi che lo hanno colpito.

Dopo le ultime Olimpiadi, però, la storia d’amore tra i due è arrivata ad un capolinea definitivo.

Letizia Ruoli, la ex fidanzata “riservata” di Gregorio Paltrinieri

Il campione olimpico, in ogni caso, non è solito commentare la sua relazione sui social e solo in pochi casi aveva postato una foto con Letizia sui social. Quando questo era accaduto, le foto riguardano soprattutto momenti estivi di relax che permettono al nuotatore di staccare la testa dagli allenamenti che quotidianamente lo tengono impegnato.

gregorio paltrinieri e la sua fidanzata

La stessa Letizia Ruoli non amava la notorietà tanto che ha un profilo Instagram privato.